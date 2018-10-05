Rusya, İran ile ticarette ulusal para birimlerine geçmeyi planlıyor

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Moskova’nın Tahran ile ulusal para birimleriyle yapılan ticari işlemlerin payını arttırmanın yollarını araştırdığını belirtti.

Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası çerçevesinde Business FM radyosuna konuşan Novak, Rusya'nın doların yanı sıra İran ile ulusal para birimleriyle yapılan ticari işlemlerin payını arttırmanın yollarını araştırdığını belirtti.

Novak, "Yaptırımları desteklemediğimiz dikkate alındığında biz, İran ile işbirliğine devam edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz, ulusal para birimleriyle yapılan ticari işlemleri attırma mekanizmalarını inceliyoruz" diye konuştu.

Novak ayrıca Rusya ile İran arasındaki ticari cirodaki işlemlerin yaklaşık yüzde 25-30'unun şu anda ulusal para birimleriyle yapıldığına da dikkat çekti.

DOLARDAN VAZGEÇME PLANI

Daha önce Rus ekonomisinin dolara bağımlılığını azaltmak için çalışma yürütüldüğünü açıklayan Rusya hükümet sözcülüğü, bu yöndeki çalışmanın herhangi bir kişisel girişimle ilgili olmadığını, bunun hükümetin stratejik hedefi olduğunu vurgulamıştı.

Rus VTB Bankası'nın CEO'su Andrey Kostin'se, ABD'nin döviz kurunu silah olarak kullanmaya devam etmesi halinde Rusya için ulusal para birimleriyle ticarete geçişin kaçınılmaz olacağını ifade etmişti.

ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle son dönemde ciddi olarak ele alınan ulusal para birimleriyle ticaret konusunu değerlendiren Kostin, Washington'un mevcut tutumunun devamı halinde ulusal para birimlerine geçişin kaçınılmaz olacağını vurgulamış ve bu kapsamda 4 adımlı bir plan önermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kostin'in planını desteklediği açıklanmıştı.