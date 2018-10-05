'Rus Dışişleri, siber saldırı suçlamaları nedeniyle Hollanda büyükelçisini çağıracak'

© REUTERS / Piroschka van de Wouw Hollanda, OPCW'ye siber saldırı düzenlemekle suçladığı 4 Rus vatandaşını sınır dışı etti

Sputnik'e konuşan bir Rus diplomatik kaynak, Amsterdam yönetiminin suçlamalarıyla ilgili "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda büyükelçisini çağıracak" dedi.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, dün düzenlediği basın toplantısında, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı düzenlediğinden şüphelenilen 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini duyurmuştu.

"Ruslar, Lahey'deki OPCW Genel Merkezi'ne komşu bir otelin yanına park etmiş elektronik ekipman dolu bir araçtaydı ve buradan OPCW'nin bilgisayar sistemine sızmaya çalıştılar" iddiasında bulunan Bijleveld, söz konusu olayın nisanda yaşandığını ve Rusların 13 Nisan'da Hollanda'dan sınır dışı edildiğini belirtmişti.