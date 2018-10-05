Akkuyu’da çalışacak 79 Türk öğrenci, Novovorenej Nükleer Santrali’nde uygulamalı eğitimden geçecek

Üç gruba ayrılacak öğrencilerin ilk grubu haziranda eğitim gördü, ikinci grup şimdilerde staj aşamasında, üçüncü grupsa önümüzdeki Pazartesi derslere başlayacak. Eğitimin, her grup için eğitim süresi 3 hafta süreceği belirtildi.
Öğrenciler bu süreçte enerji bloklarındaki uygulama becerilerini geliştirecek. Santral uzmanları öğrencilerle sistemler hakkında deneyimlerini anlatacak.
PROJE, ÖĞRENCİLERE GERÇEK BİR NÜKLEER SANTRALDA ÇALIŞMA DENEYİMİ KAZANDIRMAYI AMAÇLANIYOR
MePhI'deki eğitimin yanı sıra staj imkanıyla öğrencilere nükleer santral deneyimi kazandırılması amaçlanıyor.
Programı başarıyla bitiren mezunlar ise enerji üretimine 2023'de başlanacağı belirtilen Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışacak.
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