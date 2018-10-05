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15:47 05 Ekim 2018
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    Novovoronezh Nuclear Power Plant

    Akkuyu’da çalışacak 79 Türk öğrenci, Novovorenej Nükleer Santrali’nde uygulamalı eğitimden geçecek

    © Sputnik/ Vladimir
    Rusya
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    Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu’da çalışmak üzere Moskova Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nde (MEPhI) öğrenim gören 79 Türk öğrenci, Novovorenej Nükleer Santrali’nde (NVAES) yıl sonuna kadar uygulamalı eğitimden geçecek.

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko
    © AA / Sezgin Pancar
    Akkuyu NGS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dedusenko: İlk nükleer enerji 2023'de üretilecek
    Novovorenej Nükleer Santrali'nden yapılan açıklamaya göre, Akkuyu'da çalışacak 79 Türk öğrenci yıl sonuna kadar uygulamalı eğitim alacak. Çalışmalar santralde kurulan uluslararası personel eğitim merkezinde gerçekleşecek.

    Üç gruba ayrılacak öğrencilerin ilk grubu haziranda eğitim gördü, ikinci grup şimdilerde staj aşamasında, üçüncü grupsa önümüzdeki Pazartesi derslere başlayacak. Eğitimin, her grup için eğitim süresi 3 hafta süreceği belirtildi.

    Öğrenciler bu süreçte enerji bloklarındaki uygulama becerilerini geliştirecek. Santral uzmanları öğrencilerle sistemler hakkında deneyimlerini anlatacak.

    PROJE, ÖĞRENCİLERE GERÇEK BİR NÜKLEER SANTRALDA ÇALIŞMA DENEYİMİ KAZANDIRMAYI AMAÇLANIYOR

    Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'nın birinci gününde gerçekleştirilen Rosatom oturumunda, Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş yetkilileri, temeli Nisan ayında atılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin detayları aktardı.
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    ‘Akkuyu Nükleer Santrali en az 12 bin istihdam sağlayacak'
    Akkuyu'da çalışacak öğrenciler, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde (MEPhI) nükleer mühendislik eğitimi alıyor.

    MePhI'deki eğitimin yanı sıra staj imkanıyla öğrencilere nükleer santral deneyimi kazandırılması amaçlanıyor.

    Programı başarıyla bitiren mezunlar ise enerji üretimine 2023'de başlanacağı belirtilen Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışacak.

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    Etiketler:
    Akkuyu nükleer güç santrali, Akkuyu'da çalışacak 79 Türk öğrenci yıl sonuna kadar uygulamalı eğitim alacak, Novovorenej Nükleer Santrali, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (MEPhI), Akkuyu, Mersin, Türkiye, Rusya
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