Akkuyu’da çalışacak 79 Türk öğrenci, Novovorenej Nükleer Santrali’nde uygulamalı eğitimden geçecek

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu’da çalışmak üzere Moskova Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nde (MEPhI) öğrenim gören 79 Türk öğrenci, Novovorenej Nükleer Santrali’nde (NVAES) yıl sonuna kadar uygulamalı eğitimden geçecek.

© AA / Sezgin Pancar Akkuyu NGS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dedusenko: İlk nükleer enerji 2023'de üretilecek

Novovorenej Nükleer Santrali'nden yapılan açıklamaya göre, Akkuyu'da çalışacak 79 Türk öğrenci yıl sonuna kadar uygulamalı eğitim alacak. Çalışmalar santralde kurulan uluslararası personel eğitim merkezinde gerçekleşecek.

Üç gruba ayrılacak öğrencilerin ilk grubu haziranda eğitim gördü, ikinci grup şimdilerde staj aşamasında, üçüncü grupsa önümüzdeki Pazartesi derslere başlayacak. Eğitimin, her grup için eğitim süresi 3 hafta süreceği belirtildi.

Öğrenciler bu süreçte enerji bloklarındaki uygulama becerilerini geliştirecek. Santral uzmanları öğrencilerle sistemler hakkında deneyimlerini anlatacak.

PROJE, ÖĞRENCİLERE GERÇEK BİR NÜKLEER SANTRALDA ÇALIŞMA DENEYİMİ KAZANDIRMAYI AMAÇLANIYOR

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu ‘Akkuyu Nükleer Santrali en az 12 bin istihdam sağlayacak'

Akkuyu'da çalışacak öğrenciler, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde (MEPhI) nükleer mühendislik eğitimi alıyor.

MePhI'deki eğitimin yanı sıra staj imkanıyla öğrencilere nükleer santral deneyimi kazandırılması amaçlanıyor.

Programı başarıyla bitiren mezunlar ise enerji üretimine 2023'de başlanacağı belirtilen Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışacak.