Rus Dışişleri: Türkiye, Afrin konusunda güvence verdi

Sputnik'e demeç veren Verşinin, "Türk tarafının Afrin'de faaliyetlerini gerçekleştirirken yaptığı açıklamaları çok ciddi bir şekilde ele aldık. Türklerin bu bölgeye terörle mücadele etmek için, ulusal güvenlik çıkarlarını temin etmek için geldiğini gördük. Buna saygıyla yaklaşıyoruz" dedi.

Rusya ve Türkiye'nin gerek Astana formatında gerekse ikili düzlemde Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygı duyduğunu ve destek verdiğini birçok kez açıkladığını anımsatan Verşinin, Moskova'nın bu duruma da saygıyla yaklaştığını vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak'ta Afrin'e operasyon başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart'ta Afrin'in Türk ordusunun kontrolüne geçtiğini açıklamıştı.