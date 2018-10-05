Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği’nden İngiliz Dışişleri’ne nota

Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği’nden bir yetkilinin Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus Büyükelçiliği’nin İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na Rus askeri istihbarat birimlerinin Londra’ya yönelik siber saldırı girişiminde bulunduğu hakkındaki iddialara yol açan olayların derhal paylaşılmasının talep edildiği bir nota gönderdiğini belirtti.

Rus yetkili, İngiltere'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) daimi temsilcisi Peter Wilson’un Rus askeri istihbarat servisi GRU’nun ‘İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisayar sistemini tehlikeye atmaya çalıştığını’ ve Porton Down’daki askeri laboratuvarın bilgisayar ağına ‘sızdığını’ ileri sürdüğünü hatırlattı.

Londra’nın ayrıca dün Rus askeri istihbaratının ‘İngiltere’deki küçük bir televizyon şirketinin elektronik postasını kırmak ve oradan bilgi çalmaktan neredeyse kesin olarak’ sorumlu olduğu yönünde bir açıklama yaptığını da belirten Büyükelçilik görevlisi, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün Büyükelçiliğimiz İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na bu sonuçlara varılmasına temel oluşturan olayların Rusya ile derhal paylaşılması talebini içeren bir nota gönderdi. Özel olarak da İngilizlere, eğer gerçekten varsa siber alanla ilgili endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla bilirkişilerin katılımıyla görüşmelerin organize edilmesini birçok kez önermiş olduğumuz da hatırlatıldı.”