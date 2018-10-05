Rus ve Türk girişimciler, St. Petersburg'da işbirliği anlaşmaları imzaladı

St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası ile Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) işbirliği anlaşmaları imzaladı.

© AFP 2018 / Ozan Köse Rusya’da 'Türkiye Yılı' hazırlıkları başladı

Rusya'nın kuzey başkenti St. Petersburg'da yapılan görüşmede Türk heyetine Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ile RTİB Başkanı Naki Karaaslan başkanlık etti.

Diriöz, ikili ticari işbirliğinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "2019 yılında Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı kültür ve turizm yılı ilan edilmesi ışığında, kültürel takas ve insani, bilimsel alanlarda işbirliği büyük önem taşıyor" dedi.

RTİB'in çalışmalarından söz eden Karaaslan da, amaçlarının Rusya'daki Türk ve Türkiye'deki Rus iş insanlarını desteklemek, ortak projeler geliştirmek ve üçüncü ülkeleri bu projelere çekmek olduğunu ifade etti.

'TİCARET HACMİ 2 KATINA ÇIKTI'

St. Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yuriy Buryakov ise, St. Petersburg ile Türkiye arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin dinamik şekilde geliştiğini kaydetti.

2018'in ilk yarısında ticaret hacminin yaklaşık 2 katına çıktığına dikkat çeken Buryakov, en perspektifli alanların turizm, inşaat, gemi inşaat vb. oldğunun altını çizdi.