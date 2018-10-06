Rusya, Çin ve Kuzey Kore Moskova'da üçlü görüşmeler yapacak

Rusya başkenti, 8-9 Ekim'de Rusya, Çin ve Kuzey Kore'den diplomatların üçlü görüşmelerine evsahipliği yapacak.

Moskova'da 8 Ekim pazartesi günü, Rusya ve Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında görüşmeler yapılacak.

9 Ekim salı günü ise Rusya, Çin ve Kuzey Kore diplomatları arasında bir toplantı düzenlenecek.

NÜKLEERİ BIRAK, KARDEŞLİĞE BAK

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Toplantıda Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusu ve Pyongyang ile Seul arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi konuları görüşülecek.

Kuzey Kore'nin Moskova Büyükelçiliği'nin TASS haber ajansına verdiği bilgiye göre, Çin'i görüşmelerde Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Çin Hükümeti'nin Kore Yarımadası Özel Temsilcisi Kun Suan temsil edecek.

Rusya'yı ise Kuzeydoğu Asya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Igor Morgulov temsil edecek.