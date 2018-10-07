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19:02 07 Ekim 2018
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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

    Rusya’dan Suudi Veliaht Prensi’nin iddialarına yanıt: 'Prensin tatlı rüyası'

    © REUTERS / Simon Dawson
    Rusya
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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Rusya'nın 19 yıl sonra petrol pazarından ayrılacağı yönündeki iddiası, Rusya Devlet Duması’nda ‘Prensin tatlı rüyası’ diye nitelendi.

    Suudi Arabistan Veliahtı Prens Muhammed bin Selman
    © AA / Bandar Algaloud / Suudi Kraliyet Divanı / Handout
    Suudi Veliaht Prensi, Rusya ve Çin’in dünya petrol piyasasından yok olacağını iddia etti
    Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Enerji Komitesi Başkan Yardımcısı olan İgor Ananskih, Sputnik'e verdiği demeçte Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Rusya'nın 19 yıl sonra petrol pazarından ayrılacağı yönündeki iddiasının ‘Prensin tatlı rüyası' olduğunu söyledi.

    Ananskih, "Bu Prensin tatlı rüyası, zira Rusya Federasyonu'nun petrol piyasasından ayrılması için herhangi bir önkoşul yok. Yeterli miktarda rezervler mevcut, ayrıca şirketler de gelişmeye aktif olarak yatırım yapıyor. Bu nedenle bunun (Prensin) böyle gördüğü masal gibi bir rüya olduğundan başka söylenebilecek herhangi bir şey yok" diye konuştu.

    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın açıkladığı verilere göre Rusya'daki petrol üretimi eylülde ortalama günde 11.35 milyon varil olarak gerçekleşti. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) her yıl yayınladığı World Oil Outlook tahmininde Rusya'daki petrol üretiminin 2035'te günde 10.2 milyon varil, 2040'taysa 10.1 milyon varil olacağını belirtmişti.

    Daha önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Rusya'nın 19 yıl sonra petrol üretiminin hızla azalacağını ve bu ülkenin dünya petrol pazarından ayrılacağını ileri sürmüştü.

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    Etiketler:
    OPEC, Duma, Aleksandr Novak, Muhammed bin Selman, İgor Ananskih, Suudi Arabistan, Rusya
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