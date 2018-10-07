Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Antalya’ya geliyor

Duma'nın basın dairesinden yapılan açıklamada, "Vyaçeslav Volodin 9 Ekim'de 3. Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı'nın çalışmalarına katılacak. Etkinliğin başlıca konusu, ‘Avrasya'da Ekonomik İşbirliği, Çevre ve İstikrarlı Gelişme' olacak" denildi.

ZİYARET KAPSAMINDA İKİLİ GÖRÜŞMELER PLANLANIYOR

Antalya ziyareti sırasında Volodin'in diğer ülkelerin parlamento başkanlarıyla ikili görüşmeler de planladığı aktarılan açıklamada, "Görüşmeler sırasında taraflar, faal parlamentolar arası komisyonlar ve parlamento profil komiteleri üzerinden parlamentolar arasındaki ikili etkileşimi, ayrıca parlamentolar arası platformlardaki işbirliğinin perspektiflerini ele alacak" ifadelerine yer verildi.

© AP Photo / Pavel Golovkin Volodin: Türkiye, Rusya'nın AKPM'yle ilgili tutumunu destekliyor

Volodin'in ziyaret çerçevesinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Güney Kore Meclis Başkanı Moon Hee-sang, İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkoviç'le ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Volodin'in beraberindeki heyette çok sayıda Rus parlamenter de yer alıyor.

Bu arada Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, 3. Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı'nın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

ULUSLARARASI TERÖRİZM VE UYUŞTURUCU TRAFİĞİ GÖRÜŞMEDE MASAYA YATIRILACAK BAŞLICA KONULARDAN

Basın mensuplarına toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Slutskiy, "41 ulusal heyet, 26 meclis başkanı bir araya gelecek. Bugün Avrasya kıtasında devam eden, Avrasya Ekonomik Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü ve son aylarda büyüyen İpek Yolu Ekonomik Kuşağı projesi gibi birçok bütünleşme sürecinin parlamenter boyutu şekilleniyor. Tüm bunlar toplantının ekonomik blokunda tartışılacak" diye konuştu.

Ekoloji, demografi ve dünya meydan okumalarına birlikte karşı koyma gibi konuların da ele alınacağını söyleyen Slutskiy, "Her şeyden önce uluslararası terörizm, uyuşturucu trafiği gibi konular görüşülecek. Avrasya Parlamenterleri Toplantısı formatı gerçekleşti ve yıldan yıla daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.