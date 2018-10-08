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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    66 yaşına giren Putin, doğum günlerini nasıl kutladı? Hangi hediyeler geldi?

    © Sputnik /
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün 66. yaşına bastı. Verona kentinin Belediye Başkanı Federico Sboarina ve İtalyan Banca Instesa bankasının Yönetim Kurulu Başkanı Antonio Fallico, Arena di Verona antik Roma amfitiyatrosundan Rusça olarak kutladı. Sputnik, Rus liderin ilginç doğum günü hediyeleri ve kutlamalarından bir seçki hazırladı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kariyeri boyunca birçok farklı doğum günü hediyesi aldı. Bu hediyeler arasında kaplan yavrusu dahi vardı. Putin, bir lider olarak farklı doğum günü sürprizleriyle de karşılaştı. Putin'e 66 yaşına bastığı dünkü doğum gününde İtalya'dan kutlama mesajları geldi.

    ​İtalya'nın Verona kentinin Belediye Başkanı Federico Sboarina ve İtalyan Banca Instesa bankasının Yönetim Kurulu Başkanı Antonio Fallico, Arena di Verona antik Roma amfitiyatrosundan Rusça olarak Putin'in doğum gününü kutladı.

    Fallico "Sağlığınızın iyiliğini diler, dünyanın değişmesine yardım eden görevinizin devamını umarız" dedi.

    Daha sonra da İtalyan şarkıcı Toto Cutugno ünlü Rusça ‘Oçi Çorniye' (Kara gözler) şarkısını seslendirdi.

    GERİ ADIM ATMAYAN TEK HAYVANIN HEYKELCİĞİ HEDİYE EDİLDİ

    Putin'e 2002 yılında Moldova Devlet Başkanı Vladimir Voronin tarafından timsah görünümüne sahip kristal bir heykelcik hediye edilmişti. Voronin hediyeyle ilgili olarak, "Timsah, geri adım atmayan tek hayvandır" ifadelerini kullanmıştı.

    KAPLAN YAVRUSU

    Putin'e 2008 yılında 56. doğum gününde bir Sibirya kaplanı yavrusu hediye edilmişti. Kaplan Gelencik'teki bir Safari Park'a verilmişti. Rus lider hediyenin kimden geldiğini açıklamamış

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2008'de 56. yaş gününde armağan edilen Sibirya kaplanını basın mensuplarına tanıtırken.
    © Sputnik / Aleksey Nikolskyi
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2008'de 56. yaş gününde armağan edilen Sibirya kaplanını basın mensuplarına tanıtırken.

    BERLUSCONİ'DEN NEVRESİM TAKIMI

    Putin, 2013 yılında katıldığı Endonezya'nın Bali adasındaki Asya Pasifik İşbirliği Zirvesi'nde (APEC) dünya liderleriyle doğum gününü kutladı. Liderler Putin'e sürpriz yaparak doğum günü şarkısı söyledi. Japonya Başbakanı Shinzo Abe Putin'e bir hediye verdi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de pastayı getirdi.

    Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Putin'e birbirlerinin tokalaştığı bir fotoğrafın yer aldığı bir nevresim takımı göndermişti.

    Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'in, Putin'in 65. yaş günü şerefine gönderdiği armağan nevresim takımı.
    © Fotoğraf : COURTESY OF LNZUOLISSIMI
    Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'in, Putin'in 65. yaş günü şerefine gönderdiği armağan nevresim takımı.

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    Etiketler:
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 66. doğum günü kutlamaları, Verona kentinin Belediye Başkanı Federico Sboarina, Silvio Berlusconi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin, Rusya
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