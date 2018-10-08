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17:28 08 Ekim 2018
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov: Rus uzmanların Lahey ziyaretinde gizli bir durum bulunmuyor

    © Sputnik /
    Rusya
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    Hollanda tarafından Rus vatandaşlarına yöneltilen siber saldırı suçlamaları hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus uzmanların nisanda Lahey'e yaptığı seyahatle ilgili gizli bir durumun bulunmadığını belirtti.

    İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Rus uzmanların nisan ayında Lahey'e yaptığı seyahatte gizli bir durum bulunmuyordu. Bu, rutin bir seyahatti. Otele giriş yaptıklarında, havaalanına geldiklerinde ve elçiliğimizi ziyaret ettiklerinde gizlenmediler" dedi.

    'YANLIŞ ANLAMAYA BENZİYOR'

    Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi Direktörü General Onno Eichelsheim ve İngiltere'nin Hollanda Büyükelçisi Peter Wilson
    © REUTERS / Piroschka van de Wouw
    Hollanda, OPCW'ye siber saldırı düzenlemekle suçladığı 4 Rus vatandaşını sınır dışı etti
    Hollanda polisinin Rus uzmanları yakaladıklarını, onlara hiçbir açıklama yapmadan ve Amsterdam'daki Rusya Büyükelçiliği temsilcileriyle görüşme imkanı vermeden ülkeden ayrılmalarını istediklerini anlatan Lavrov, "Açık konuşmak gerekirse, tüm bunlar bir yanlış anlamaya benziyor. Üstelik, nisanda bununla ilgili olarak Moskova'ya ve Lahey'deki temsilciliğimize herhangi bir protesto, siyasi açıklama gönderilmedi" ifadelerini kullandı.

    'HOLLANDA KANIT SUNMADI'

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
    © REUTERS / Francois Lenoir
    Stoltenberg’den İngiltere ve Hollanda’ya destek: Rusya, siber saldırıları durdursun
    Lavrov, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın 3 Ekim'de Rus büyükelçiye nota gönderdiğini ancak suçlamalarla ilgili hiçbir kanıt sunmadığını da vurguladı.

    Bu arada Lavrov, Rusya'ya yönelik siber saldırı suçlamalarını dikkatleri AB ve NATO'daki sorunlardan ve iki yapı arasında bulunan savunma konularındaki anlaşmazlıklardan başka yöne çekme girişimi olarak niteledi. 

    Hack suçlamalarının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) yetkilerinin artırılması için kullanılabileceğini de kaydeden Lavrov, "Yarın OPCW yürütme toplantısı yapılacak. Uluslararası hukuku ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını ihlal ederek Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşması'nın içeriğini çarpıtmak ve OPCW'nin teknik sekreterliğini bir ceza makamına dönüştürmek isteyen ülkeler muhtemelen yarınki toplantıyı kullanacak" diye konuştu.

    PESKOV: KANIT SUNULMADI

    Diğer taraftan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hollanda tarafından geçen hafta sunulan belgelerin söz konusu iddialar için bir kanıt niteliği taşımadığını kaydetti. Peskov, Kremlin'in bu tür konuları artık basınla konuşmayacağını da yineledi.

    'HOLLANDALI ELÇİ RUS DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILACAK'

    Siber saldırı
    © REUTERS / Kacper Pempel
    'Rus Dışişleri, siber saldırı suçlamaları nedeniyle Hollanda büyükelçisini çağıracak'
    Sputnik'e konuşan bir kaynak ise, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Hollanda büyükelçisini çağıracağını ifade etti. Kaynak, "Lahey'de yürütülen dezenformasyon kampanyası nedeniyle Hollandalı elçi Rus Dışişleri'ne çağrılacak" dedi. 

    Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, düzenlediği basın toplantısında, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı düzenlediğinden şüphelenilen 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini duyurmuştu.

    "Ruslar, Lahey'deki OPCW Genel Merkezi'ne komşu bir otelin yanına park etmiş elektronik ekipman dolu bir araçtaydı ve buradan OPCW'nin bilgisayar sistemine sızmaya çalıştılar" iddiasında bulunan Bijleveld, söz konusu olayın nisanda yaşandığını ve Rusların 13 Nisan'da Hollanda'dan sınır dışı edildiğini belirtmişti.

    Etiketler:
    OPCW, Enzo Moavero, Sergey Lavrov, İtalya, Hollanda, Rusya
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