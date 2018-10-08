Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov: Yunanistan’la özel ilişkilere sahibiz

'S-400 VE AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ, YUNANİSTAN'IN GÜVENLİĞİNE TEHDİT OLUŞTURMUYOR'
Rus diplomat, "Yunanistan ile aramızdaki sorunların yakında aşılacağını ve Rus-Yunan ilişkilerinin gelişeceğini umuyorum. Halklar arasındaki ortak sempati haricinde, ortak çıkarlara da sahibiz"dedi.
Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin satışı ve Akkuyu Nükleer Santral'in yapımıyla ilgili sorulara da cevap veren Bogdanov, Rusya'nın diğer ülkelerle ilişkilerin Yunanistan'a, özellikle güvenlik alanında zarar vermeyeceğini söyledi. Rus yetkili, "Bildiğim kadarıyla Yunanistan ve Türkiye, aynı güvenlik örgütü NATO'nun üyeleridir, bu yüzden birbiriyle savaşmamalı" dedi.
Makedonya'daki referanduma da değinen Bogdanov, Rusya'nın bu sürece karışmadığını kaydederek şu değerlendirmede bulundu: "Ancak oylamaya halkın sadece yüzde 37'si katıldı ve sunulan teklifi, yani Yunanistan ile varılan anlaşma temelindeki NATO ve Avrupa Birliği üyeliğini kabul etmeyenler oldu. Yine de birileri Makedonya'yı AB ve NATO'ya itiyor".
Ayrıca Kosova'yı Sırbistan'ın bir parçası olarak gördüklerini ve bu bölgenin tek taraflı ilan ettiği bağımsızlığı kabul etmediklerini anlatan Bogdanov, "Eğer Belgrad, Priştine ile görüşmelerden sonra bir karar alırsa biz, dostlarımızın kararına saygı duyacağız ve destekleyeceğiz" dedi.
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