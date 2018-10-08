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19:54 08 Ekim 2018
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    Mihail Bogdanov

    Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov: Yunanistan’la özel ilişkilere sahibiz

    © Sputnik / Alexey Filippov
    Rusya
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    Rusya ve Yunanistan’ın özel ve yakın ilişkilere sahip olduğunu belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ikili ilişkilerde son zamanlarda yaşanan sorunların uzun vadeli sonuçlar doğurmayacağını söyledi.

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    © REUTERS / Michalis Karagiannis
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    Rodos Adası'ndaki Medeniyetler Diyaloğu forumuna katılan Bogdanov, Yunan Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşeceğini umuduğunu dile getirerek, "Biz, Yunanistan ile özel, yakın ilişkilere sahibiz ve bu ilişkileri kurban etmeyi amaçlamıyoruz. Biz Yunanistan'a saygı duyuyoruz. Dini faktör de kendi rolünü oynuyor. İki halk arasındaki bağlar sağlamdır. Ama siyaset de kendi mantığına sahip. Yunanistan'da, baskı altında olan ve bizi üzen kararlar alan politikacılar oldu" ifadelerini kullandı.

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    Rus diplomat, "Yunanistan ile aramızdaki sorunların yakında aşılacağını ve Rus-Yunan ilişkilerinin gelişeceğini umuyorum. Halklar arasındaki ortak sempati haricinde, ortak çıkarlara da sahibiz"dedi.

    Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin satışı ve Akkuyu Nükleer Santral'in yapımıyla ilgili sorulara da cevap veren Bogdanov, Rusya'nın diğer ülkelerle ilişkilerin Yunanistan'a, özellikle güvenlik alanında zarar vermeyeceğini söyledi. Rus yetkili, "Bildiğim kadarıyla Yunanistan ve Türkiye, aynı güvenlik örgütü NATO'nun üyeleridir, bu yüzden birbiriyle savaşmamalı" dedi.

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    © REUTERS / Ognen Teofilovski
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    Makedonya'daki referanduma da değinen Bogdanov, Rusya'nın bu sürece karışmadığını kaydederek şu değerlendirmede bulundu: "Ancak oylamaya halkın sadece yüzde 37'si katıldı ve sunulan teklifi, yani Yunanistan ile varılan anlaşma temelindeki NATO ve Avrupa Birliği üyeliğini kabul etmeyenler oldu. Yine de birileri Makedonya'yı AB ve NATO'ya itiyor".

    Ayrıca Kosova'yı Sırbistan'ın bir parçası olarak gördüklerini ve bu bölgenin tek taraflı ilan ettiği bağımsızlığı kabul etmediklerini anlatan Bogdanov, "Eğer Belgrad, Priştine ile görüşmelerden sonra bir karar alırsa biz, dostlarımızın kararına saygı duyacağız ve destekleyeceğiz" dedi.

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    Etiketler:
    Medeniyetler Diyaloğu Forumu, NATO, AB, Kathimerini, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Makedonya, Yunanistan, Rusya
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