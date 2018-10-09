Rusya’dan Hollanda’ya 'siber saldırı' notası

© REUTERS / Piroschka van de Wouw Hollanda, OPCW'ye siber saldırı düzenlemekle suçladığı 4 Rus vatandaşını sınır dışı etti

Jones-Bos bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan 4 Ekim'de alınan notaya yanıt olarak Renee Jones-Bos'a Rusya'nın yanıt notası takdim edildi. Notada, Rus vatandaşların tutuklanması ve sınır dışı edilmesinin, Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü içinde bu yetkili uluslararası yapının politize edilmesine ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler Antlaşması'na aykırı şekilde bu örgüte sıfatlı işlevlerin verilmesine karşı çıkan çizgisiyle ilgili provokasyon olarak değerlendirildiğinin altı çizildi".

Hollanda Savunma Bakanlığı, 4 Ekim'deki açıklamasında, 4 Rus vatandaşın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne yönelik siber saldırıyı önlediklerini iddia etmişti. Diplomatik pasaportlara sahip şüphelilerin 13 Nisan'da Hollanda'dan sınır dışı edildiği belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu suçlamaların "yeni kurgulanan propaganda" eylemi olarak nitelendirdi ve Rusya'ya karşı başlatılan ‘ispiyon korkusu' kampanyasının ikili ilişkilere ciddi zarar verdiğini kaydetti. Açıklamada ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklamasının, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün 9 Ekim toplantısı öncesinde yapıldığına dikkat çekilerek toplantı öncesinde, yasadışı girişimler için "ihtiyaç duyulan" politik havanın oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.