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    Türk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı

    Novak: Türk Akımı'nın her iki hattından birden 2020'de doğalgaz pompalanabilecek

    © AA /
    Rusya
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    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk Akımı doğalgaz boru hattının, biri Türk pazarı diğeri de Avrupa pazarı için olan her iki hattına da Ocak 2020'de doğalgaz pompalanabileceğini söyledi.

    Gazprom CEO'su Aleksey Miller
    © AFP 2018 / Olga Maltseva
    Gazprom, Türk Akımı'nın deniz kısmı için tarih verdi
    Rus Enerji Bakanı Novak, Rossiya-24 televizyonuna demecinde, "Türk Akımı'nın inşaatı, onaylanmış planlara göre ilerliyor. Biliyorsunuz, Rusya'yla Türkiye arasında bir hükümetlerarası anlaşma imzalanmış ve bir yol haritası onaylanmıştı. Her şey takvime göre ilerliyor" dedi.

    Novak, "1 Ocak 2020'de Türk Akımı üzerinden —boru hattının toplam kapasiteleri 31.5 milyar metreküp olan her iki hattından birden- gaz pompalamak mümkün olacak" diye devam etti.

    Ayrıca Novak, Türk Akımı'nın, Avrupa pazarının ihtiyacına ayrılacak olan ikinci hattının nereden geçeceği konusunda birkaç seçenek üzerinde durduklarını söyledi.

    Bu seçeneklerden birinin hattın Yunanistan ve İtalya üzerinden geçmesi olduğunu kaydeden Rus Enerji Bakanı, kendileri için öncelikli seçeneğinse hattın Bulgaristan'dan geçerek Sırbistan, Macaristan ve Avusturya'ya yönelmesi olduğunu belirtti.

    Türk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı
    © AA /
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    Rus devlet enerji şirketi Gazprom'un CEO'su Aleksey Miller geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Türk Akımı'nın denizden geçecek kısmının inşaatının iki ay içinde tamamlanmış olacağını söylemişti. Miller ayrıca, hazirandaki bir açıklamasında da, Türk Akımı'nın 2019 sonuna kadar hizmete gireceğini kaydetmişti.

    Tamamlandığında 1.100 kilometre uzunluğunda olacak Türk Akımı boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçecek.

    Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak.

    Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

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    Etiketler:
    doğalgaz, Gazprom, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi, Aleksey Miller, Aleksandr Novak, Avusturya, Sırbistan, Macaristan, Avrupa, Türkiye, Rusya
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