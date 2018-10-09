'Patruşev ve Bolton, İdlib'deki ılımlı muhaliflerin militanlardan ayrılmasını konuşabilir'

© Sputnik / Iliya Pitalev Rusya: İdlib'deki silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi

Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, Patruşev ve Bolton arasında yapılması planlanan olası görüşmede Suriye'nin İdlib kentindeki militanların ılımlı muhaliflerden ayrılması konusunun gündeme gelebileceğini ifade etti.

'KONUNUN ABD'YLE BİR İLGİSİ YOK'

Sıromolotov, bu konunun görüşülüp görüşülmeyeceği sorusu karşısında, "Elbette görüşülebilir ancak bunun ABD'yle bir ilgisi bulunmuyor. Bu öncelikle Türkiye ve Rusya'yı ilgilendiriyor" dedi.

'ABD HALEP'TE SÖZ VERDİ ANCAK HİÇBİR ŞEY YAPMADI'

ABD'nin Halep'te ılımlı muhalifleri militanlardan ayırma sözü verdiğini anımsatan Sıromolotov, "1,5 yıl boyunca her hafta söz verdiler ancak hiçbir şey yapmadılar" diye ekledi.