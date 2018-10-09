Azerbaycan'ın S-400'e ihtiyacı var mı?

Sputnik'e konuşan Azeri askeri uzman Üzeyir Cafarov, Azerbaycan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemini alma olasılığının dışlanmaması gerektiğini söyledi.

'AZERBAYCAN'IN YETERİNCE SİLAHI VAR AMA S-400 OLASILIĞI DIŞLANMAMALI'

Azerbaycan'ın hava sahasını ve stratejik tesislerini korumak için gereken tüm silahlara sahip olduğunu söyleyen Cafarov, son yıllarda çok sayıda silah ve teçhizatın alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Azerbaycan ordusunun cephaneliğinde güvenilir hava savunma araçları var. Bu silahlar Rusya, Türkiye, İsrail ve diğer ülkelerden alındı. Ülkemiz, S-300 Favorit'e sahip. İsrail'den alınan ürünler de önemli stratejik tesisleri güvenilir şekilde koruyor. Ayrıca Türkiye'den Kasırga füze sistemi alındı. Bu sistemler, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin topraklarını koruyor. Yani demek istediğim, bugün Azerbaycan ordusun, başarıyla savunması için yeterli silah ve teçhizata sahip. Ancak şahsen ben elbette Triumf alımı olasılığını dışlamazdım. S-400 Triumf da Azerbaycan'ın işine yarayabilir".

'S-400, OLASI HAVA SAHASI İHLALLERİ SORUNUNU ORTADAN KALDIRIR'

Rus askeri güvenlik uzmanı Yevgeniy Mihaylov da Azerbaycan'ın elinde S-300 Favorit sisteminin olduğunu hatırlatarak, Sputnik'e açıklamasında şunu dedi: "Ancak Triumf alımı, bir olasılık olarak düşman uçaklarının Azerbaycan toprakları üzerinde uçuş sorununu sonsuza dek ortadan kaldırır ve füze saldırılarına karşı korur".

© Sputnik / Sergei Malgavko 'S-400'ler, Karadeniz üzerindeki hava sahasını kontrol altına aldı'

"S-300'ün Batı'yı ne kadar sinirlendirdiği dikkate alınırsa bazı ülkelerin S-400'ü almasının onlarda nasıl duygular uyandırdığını kolayca hayal edebiliriz" diyen Mihaylov, "S-400'ü elde eden ülkeler neredeyse NATO'nun yenemeyeceği potansiyel düşmanları haline geliyor. Tam da bu yüzden güçlü ülkeler, ABD'nin yaptırımlarına rağmen Rusya'dan bu silahı almaya çalışıyor. Ülkenin güvenliği, olası yaptırımlardan çok daha önemli" yorumunda bulundu.

'RUSYA'NIN KAFKASLARDAKİ AMACI, SİLAH DENGESİNİ KORUMAK'

Diğer yandan Rus askeri uzman gazeteci Viktor Litovkin, Azerbaycan'ın S-400'ü alıp almayacağı sorusuna şu yanıtını verdi: "Rusya'nın Güney Kafkasya'daki amacı, silah dengesini korumak, savaşan ülkelerin ezici üstünlük hissederek geniş çaplı savaş başlatmasını, böyle bir cazibeye kapılmasını önlemek. Maalesef sıcak kafalar bunu yapabilir".