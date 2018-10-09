'Rusya, hiçbir zaman Libya'ya askeri müdahale planı yapmadı'

The Sun haberinin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını belirten elçilik sözcüsü, "Bunu yok edilen şehrin ve hayatları yerle bir edilen milyonlarca Libyalının sorumluluğunu Rusya'ya yüklemeye yönelik yeni bir girişim olarak görüyoruz" dedi.

Rusya'nın 2011 yılında NATO tarafından BM Güvenlik Konseyi kararları kaba biçimde ihlal edilerek Libya'ya düzenlenen askeri saldırıyla hiçbir ilgisi bulunmadığının altını çizen sözcü, Moskova'nın barış yanlısı çabaları diplomatik yollardan desteklediğini ve Libya'ya silah sevkiyatına ambargo koyan BM Güvenlik Konseyi'nin 1970 sayılı kararına tamamen bağlı kaldığını vurguladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'e bir rapor sunan İngiliz istihbarat kurumlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Libya'yı 'yeni Suriye' yapmak istemekle suçladığı belirtilmişti.

The Sun gazetesinin haberine göre, İngiliz istihbarat şefleri, May'le yaptığı toplantıda Putin'in Libya'yı yeni Suriye haline getirmek istediğini ve Moskova'nın ana amacının Avrupa'ya uzanan ana kayıtdışı göçmen rotası üzerinde kontrolü ele geçirmek olduğunu iddia etmişti.