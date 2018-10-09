Rus askerler Mısır’da tatbikata katılacak

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Novorossiysk Hava İndirme Kuvvetleri’ne bağlı bir biriminden askerlerin ilk kez Mısır’daki uluslararası terörle mücadele tatbikatlarında yer alacağı belirtildi.

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko Rusya ve Mısır’dan ortak askeri tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mısır'da iki ülke arasında 13-26 Ekim tarihleri arasında Dostluk Muhafızları-2018 isimli terörle mücadele tatbikatı gerçekleştirilecek. Tatbikatta ilk kez Novorossiysk Hava İndirme Kuvvetleri Kafkas Kazak Taarruz Alayı'ndan askerler yer alacak. Rus askerlerin idaresi Hava İndirme Kuvvetleri'nden Tümgeneral Aleksey Naumts tarafından gerçekleştirilecek.

Bakanlığın aktardığı açıklamaya göre, Naumts, tatbikatta 200'ü aşkın hava indirme kuvveti askerinin yer alacağını, Dostluk Muhafızları tatbikatının, Rusya'nın uluslararası görevler planı çerçevesinde olduğunu ifade etti.