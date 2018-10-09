Rusya Enerji Bakanı'ndan Suudi Prens’in iddialarına yanıt: Liderliğimiz devam edecek

© AA / Bandar Algaloud / Suudi Kraliyet Divanı / Handout Suudi Veliaht Prensi, Rusya ve Çin’in dünya petrol piyasasından yok olacağını iddia etti

Rusya'nın küresel petrol endüstrisinin lideri olduğunu hatırlatan Novak, bu durumun uzun vadede devam edeceğini söyledi.

Rus bakan, "Stratejimiz, petrol üretimimizi bugünkü düzeyde devam etmesini ve hatta biraz artırılmasını öngörüyor" dedi.

Daha önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Rusya'nın 19 yıl sonra petrol üretiminin hızla azalacağını ve bu ülkenin dünya petrol pazarından ayrılacağını ileri sürmüştü.