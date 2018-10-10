SputnikPro, genç Türk gazetecileri bir araya getiriyor

Moskova'da bir araya gelen Anadolu Ajansı, Hürriyet ve Milliyet gazeteleri, TRT, CNN Türk ve Turkuvaz dahilinde önde gelen Türk basın yayın kuruluşlarının yaklaşık 30 genç temsilcisi, proje kapsamında modern multimedya haber ajansının faaliyetleri, canlı yayın platformlarını oluşturma prensipleri, Rus gazeteci ve fotoğraf muhabirlerinin Ortadoğu'daki çatışma bölgelerinde elde ettikleri deneyimler konusunda bilgilendirilecek.

Sputnik'in Uluslararası Projeler Merkezi Yöneticisi Vasiliy Puşkov, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘SputnikPro, genç gazetecilere Rusya'nın önde gelen basın kuruluşu örneğinde Rus medya alanı ve yayıncılık faaliyetlerinin özelliklerine ilişkin daha çok bilgi edinme imkanını tanıyan eşi benzeri olmayan bir proje', ifadesini kullandı.

SputnikPro — Gazeteciler, yayıncılık ve gezetecilik bölümlerinde okuyan öğrenciler, basın servisleri çalışanlarının yabancı meslektaşlarıyla tecrübe teatisinde bulunmalarını, gazeteciler arasında uluslararası medya iletişimi ve kültürlerarası ilişkilerin geliştirilmesini sağlamaya yönelik bir proje.

Türk gazeteciler için SputnikPro projesi, Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu Yurtdışında Yaşayan Yurttaşlar ve Uluslararası İşbirliği İşlerinden Sorumlu Federal Ajansı'nın (Rossotrudniçestvo) 'Yeni Nesil' Programı'nın desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Sputnik, farklı ülke ve bölgelerde 32 dilde yayın yapan multimedya internet siteleri birleştiren, dünyanın 80 şehrinde ve internet üzerinden Rusça, İngilizce ve Fransızca analog ve dijital radyo yayını yapan dünyanın en büyük uluslararası medya kuruluşlarından biri. Sputnik haber bantları, dünya genelinde önde gelen medya kuruluşlarına 24 saat İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Çince bilgi tedariki yapıyor. Sputnik haber kaynaklarının takipçi sayısı aylık 50 milyonu geçiyor. Weibo'daki Sputnik China hesabına abone olan kişi sayısı da 9 milyona ulaştı. Sputnik'in Pekin'den Montevideo'ya kadar dünya genelinde faaliyet gösteren 22 yayın merkezinde, onlarca ulustan binden fazla kişi çalışıyor. Sputnik, Rossiya Segodnya medya grubunun bir parçası. Sputnik Genel Merkezi, Moskova'ya bulunuyor.