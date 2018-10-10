Rusya, Kore Yarımadası'ndaki gerilimin sonlanması için 5'li görüşme önerdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'ndaki durumun normalleşmesi için Güney Kore ve ABD'nin de masada olacağı 5'li görüşme yapılması gerektiğine dair mutabakat sağladığını açıkladı.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Kuzey ve Güney Kore, Kore Yarımadası'nın nükleer silahtan arındırılması konusunda anlaştı

Rus Dışişleri'ne göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Çinli ve Kuzey Koreli mevkidaşları Kun Sjuanju ve Tsoy Son Hi ile bir araya geldi.

Kore Yarımadası'ndaki durumu istişare eden taraflar, BM Güvenlik Konseyi'nin Pyongyang'a yönelik yaptırımları gözden geçirmesini ve bölgede çözüm için Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile ABD ve Güney Kore'nin katılacağı 5'li görüşme yapılmasını önerdi.

Açıklamada, "Taraflar, ihtilafların ortadan kaldırılması ve durumun normale döndürülmesi amacıyla Kuzey Kore ve ABD ile Kuzey Kore ve Güney Kore arasında görüşmeler yapılmasını destekledi" dendi.

Açıklamaya göre Kore Yarımadası'ndaki sorunların çözümü için diplomatik metotların alternatifi olmadığını da kaydeden Rusya, Çin ve Kuzey Kore dışişleri bakan yardımcıları, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan temizlenmesi ve bölgede barış mekanizması kurulmasında hemfikir olduklarını vurguladı.