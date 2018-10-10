Rusya, Kore Yarımadası'ndaki gerilimin sonlanması için 5'li görüşme önerdi

Kore Yarımadası'ndaki durumu istişare eden taraflar, BM Güvenlik Konseyi'nin Pyongyang'a yönelik yaptırımları gözden geçirmesini ve bölgede çözüm için Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile ABD ve Güney Kore'nin katılacağı 5'li görüşme yapılmasını önerdi.
Açıklamada, "Taraflar, ihtilafların ortadan kaldırılması ve durumun normale döndürülmesi amacıyla Kuzey Kore ve ABD ile Kuzey Kore ve Güney Kore arasında görüşmeler yapılmasını destekledi" dendi.
Açıklamaya göre Kore Yarımadası'ndaki sorunların çözümü için diplomatik metotların alternatifi olmadığını da kaydeden Rusya, Çin ve Kuzey Kore dışişleri bakan yardımcıları, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan temizlenmesi ve bölgede barış mekanizması kurulmasında hemfikir olduklarını vurguladı.
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