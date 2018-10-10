Rusya: ABD'nin, Romanya ve Polonya’ya MK-41 konuşlandırması INF Anlaşması’na aykırı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, ABD’nin Romanya ve Polonya’ya MK-41 dikey füze rampası konuşlandırmasının Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’na (INF) aykırı olduğunu söyledi.

ABD, Haziran ayında Avrupa'ya Aegish Ashore füze savunma sistemlerinin yanı sıra MK-41 dikey fırlatma rampaları konuşlandırdı.

Konuyla ilgili New York'taki BMGK toplantısında konuşan Yermakov "ABD'li meslektaşlarımızın Romanya ve Polonya'ya MK-41 rampaları konuşlandırması gibi INF anlaşmasına aykırı eylemleriyle ilgili çok ciddi soru işaretleri var" dedi.

Yermakov, ABD'nin bu alanda idari kararlar alıp bütçe belgeleri kabul ettiğini, askeri, siyasi ve ekonomik rezerv oluşturulduğunu, ulusal ve uluslararası kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Rusya'nın 50 yıldır nükleer silahsızlanma süreci konusunda sorumlu davranıp bu alanda ciddi katkılar sunduğunu belirten Yermakov, 5 Şubat 2018'de Soğuk Savaş dönemine kıyasla, anlaşma çerçevesinde nükleer mühimmatın yüzde 85'ten fazla bir oranda azaltıldığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, mayısta Rusya'yı INF Anlaşması'nı ihlal etmekle suçlamış ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya konuyla ilgili Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlama teklifinde bulunma talimatı vermişti.

INF Anlaşması, Sovyetler Birliği ve ABD arasında 1987'de imzalanmıştı. Anlaşma uyarınca taraflardan 500 ilâ 5.500 kilometre menzilli nükleer ve konvensiyonel füzelerin yanı sıra fırlatma rampalarının da ortadan kaldırılması öngörülüyor.