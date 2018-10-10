Novak: Türk Akımı'nın denizdeki kısmının yüzde 85'i hazır

Gazetecilere konuşan Novak, Türk Akımı ile ilgili "Yüzde 85'lik kısım tamamlandı, bu denizden geçen kısım. Bu nedenle 2019 sonuna kadar projenin hem denizdeki hem de karadaki kısmının tamamlanacağına dair şüphemiz yok. Gaz akışı 2019 sonunda başlayacak" dedi.

BAŞKA BİR PROJE DE GÜNDEMDE

Novak, deniz dibinden geçecek Poseidon isimli bir başka doğalgaz boru hattı projesinin de görüşüldüğünü, ancak henüz bir karar alınmadığını ekledi.

Gazprom, Türk Akımı'nın inşasına Mayıs 2017'de başladı. Projenin denizdeki kısmı Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında ve uzunluğu 930 kilometre.

Poseidon projesi ile Yunan DEPA ve İtalyan Edison şirketleriyle işbirliğinde İtalya'ya doğalgaz ulaştırılması düşünülüyor.