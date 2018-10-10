Rusya: İngiliz Porton Down laboratuvarında Noviçok tipi maddeler geliştirildiğine dair şüphe yok

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Georgiy Kalamanov, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlendiği Porton Down kimya laboratuvarında, Rusya’nın suçlandığı zehirlenme olayında kullanıldığı iddia edilen Noviçok (A-234) tipi maddeler geliştirdiğine hiç şüphe olmadığını söyledi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Yönetim Kurulu 89. toplantısında konuşan Kalamanov, İngiltere'nin Skripal olayında kullanıldığını iddia ettiği, sinir gazı olab Noviçok tipi maddelerin Salisbury yakınlarındaki Porton Down laboratuvarında üretildiğine dair kuşku olmadığını kaydetti.

Kalamanov "İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Salisbury ve Amesbury yakınlarındaki Porton Down laboratuvarında Noviçok tipi maddeler geliştirdiği, geliştirmeye de devam ettiğine hiç şüphe yok. Londra'nın bu hayal ürünü hikayeyi açığa çıkarmak için Kimyasal Silahlar Anlaşması'nın 9. maddesine uygun biçimde hareket etmeyi reddetmesinin nedeni bu değil mi?" dedi.

‘ABD'DE 140 PATENT VAR'

Batılı ülkelerin de Noviçok'la bağlantılı kimyasal içerikler üzerinde araştırmalar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Kalamanov, ABD'de bu tür savunma ve hatta askeri kullanım amaçlı zehirli maddelere yönelik 140 patent bulunduğunu ifade etti.

Kalamanov, İngiltere'nin OPCW'ye kimyasal saldırı gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini isnat etme sorumluluğunu vermeye yönelik girişimine tepki gösterdi. Bu girişime 193 heyetten 82'si karşı çıktı.

© REUTERS / Peter Nicholls 'Skripal, komadan sonra kendisini Rusya'nın zehirlediğine inanmadı'

Kalamanov "Rusya, diğer birçok devlet gibi 27 Haziran'da OPCW'ye kimyasal silah kullanımı konusunda suçlunun belirlenmesi yetkisinin verilmesine yönelik karara karşı çıktı" dedi.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında A-234 sinir gazını kullanıldığını iddia etmiş ve hiçbir kanıt sunmadan Rusya'yı suçlamıştı. Daha sonra Salisbury'den birkaç kilometre uzaklıktaki Amesbury'de bir çiftin zehirlenmesi olayında da Moskova sorumlu tutulmuştu. İki olayda da aynı maddenin kullanıldığı iddia edilmişti.