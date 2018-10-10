Zaharova: Türk basınının İdlib'deki ağır silah çekme işlemiyle ilgili haberini doğrulamaya çalışıyoruz

Zaharova, "Şu an itibarıyla İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgeden 1000'den fazla militan, yaklaşık 100 askeri araç çıkarıldı. Ancak dün Türk basını, ağır silah çekme işleminin tamamlandığını yazdı. Uzmanlarımız aracılığıyla bu bilgiyi doğrulamaya çalışıyoruz" dedi.

Zaharova, İdlib'le ilgili Rus-Türk anlaşmalarına göre bugün itibarıyle militanlara ait tüm tankların, çoklu roketatar sistemlerinin yanı sıra füze sistemlerinin ve havan toplarının silahsızlandırılmış bölgeden çekilmesi gerektiğini anımsatarak, 15 Ekim'e kadar da tüm radikal militanların bölgenin dışına çıkması gerektiğinin altını çizdi.

AA, İdlib'deki muhaliflerin ağır silah çekme işlemini tamamladığını yazmıştı.

Haberde, "Muhalifler dün gece boyunca, cephe hattını oluşturan alanda ağır silahları çekme işlemine hız verdi. Son olarak ise, muhaliflerin ağır silahları çekme işleminin tamamlandığı öğrenildi" ifadelerine yer verilmişti.