Kırım, turizmde Sovyet sonrası rekorunu kırdı

Kırım Turizm Bakanlığı yetkilisi Vadim Volçenko, bu yıl 9 Ekim'e kadar 6 milyon 164 bin turisti ağırladıklarını ve bunun Sovyet sonrası rekoru olduğunu ifade etti.

Kırım Turizm Bakanlığı yetkilisi Vadim Volçenko'nun açıklamasına göre, Kırım turist sayısı bakımından Sovyet sonrası rekorunu kırdı.

Volçenko "Bu yıl 9 Ekim'e kadar 6 milyon 164 bin turist ağırladık. Bu sayı geçen yılın aynı döneminden yüzde 29 daha fazla. Sovyet sonrası rekor seviyesine ulaşıldı" dedi.

Volçenko, Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasından sonra Ukrayna'dan gelen turist sayısının artışına dikkat çekti. Volçenko "Ukrayna tarafından yaklaşık 1 milyon turist geldi, bu 2017'deki toplam sayıdan yüzde 17 daha fazla" ifadesini kullandı.

‘KIRIM KÖPRÜSÜ VE SİMFEREPOL HAVALİMANI'NIN ETKİSİ'

© AFP 2018 / Vasiliy Maksimov Türkiye'de, Kırım'ın Rusya'ya bağlılığının tanınmasını amaçlayan bir hareket kuruldu

Diğer yandan Kırım vekili Vladislav Ghanzhara da Russia Today'e yaptığı açıklamada yarımadanın Rusya'ya bağlanmasından sonra meydana gelen turist sayısındaki artışın bazı büyük altyapı projelerinden kaynaklı olduğunu söyledi. Ganzhara'ya göre, Kırım Köprüsü'nün inşası, Simferepol'deki yeni havalimanı bu durum üzerinde etkili oldu. Kırım Köprüsü'nün raylı hattının açılmasından sonra da turist sayısında daha fazla artış görülebilir.

Kırım'a gelen turist sayısı Batı'nın yaptırımlarına rağmen artmaya devam ediyor. Booking.com temmuz ayında ABD ve AB'nin yaptırımları doğrultusunda Kırım'la çalışmayı bırakmıştı.