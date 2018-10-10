Rusya: ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda özel idare kurmasından endişe duyuyoruz

Rus Sözcü, "Onların, Fırat'ın doğusunda, mevcut Suriye Anayasası'na aykırı olarak özel idare oluşturma çabaları, tüm bunlar maalesef olumlu sonuçlar doğurmuyor. Biz bunu karadaki durumdan görüyoruz" diye ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu Fırat’ın doğusundaki durumun giderek daha fazla endişe uyandırdığını belirtti.
Rus Sözcü, "Onların, Fırat'ın doğusunda, mevcut Suriye Anayasası'na aykırı olarak özel idare oluşturma çabaları, tüm bunlar maalesef olumlu sonuçlar doğurmuyor. Biz bunu karadaki durumdan görüyoruz" diye ekledi.
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