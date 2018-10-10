Rusya: ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda özel idare kurmasından endişe duyuyoruz

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, "Maalesef, Fırat'ın doğusundaki durum giderek daha fazla endişe uyandırıyor. Bu bölge neredeyse tamamen Kürt müttefiklerine dayanan Amerikalılar tarafından yönetiliyor" dedi.

Rus Sözcü, "Onların, Fırat'ın doğusunda, mevcut Suriye Anayasası'na aykırı olarak özel idare oluşturma çabaları, tüm bunlar maalesef olumlu sonuçlar doğurmuyor. Biz bunu karadaki durumdan görüyoruz" diye ekledi.