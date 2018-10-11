Putin: Dopingle mücadele alanında adil kurallar koyulmalı

Putin, "Tüm atletler için standart, şeffaf, adil, eşit kurallara ihtiyacımız var. Bu, küresel sporun çıkarına olur. Sadece Olimpiyat Tüzüğü ve uluslararası hukuki düzenlemeler temelinde, uluslararası spor federasyonlarının düşüncesini ve ulusal mevzuata saygıyı göz önünde bulundurarak, sporun ve onun büyük insani misyonunun korunmasını sağlayabiliriz" dedi.
Rusya'nın dopingle mücadele alanındakiler de dahil tüm yükümlülüklerini tutarlı bir şekilde yerine getirdiğini anlatan Putin sözlerini şöyle sürdürdü: "Dopingle mücadele alanındaki dünyanın en iyi sistemini kurma niyetindeyiz. Elbette dopingle mücadele sistemimizdeki hataları gördük ancak bunun sadece bizim iç sorunlarımız olmadığını belirtmek isterim".
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