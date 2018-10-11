‘Ukrayna, Azak Denizi’nde provokasyon hazırlığında’

Kırım'dan bir kaynak, RIA Novosti'ye açıklamasında, "Ukrayna sınır muhafızları, Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafıza Servisi'nin Ukrayna'nın sivil gemilerine yönelik olarak uygulandığını iddia ettiği agresif eylemleri ve Ukrayna'nın Azak Denizi'ndeki limanların ablukası ile ilgili iddialar hakkında video röportajı için malzeme toplamak amacıyla bir grup Ukraynalı gazeteciyi taşıyacak sahil güvenlik botunun 11 Ekim'de Mariupol limanından çıkışını organize etmeyi planlıyor" dedi.

Azak Denizi'ndeki gemi hareketiyle ilgili sorun, Ukrayna'nın bir Rus balıkçı teknesi ve tankerine el koymasıyla başlamıştı. Ukrayna'nın bu eylemlerini ‘deniz terörü' olarak nitelendiren Rusya, yanıt olarak Azak Denizi'nde sınır kontrollerini güçlendirmişti.