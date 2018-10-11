'Soyuz roketi uzaya fırlatılırken arıza meydana geldi'

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA'dan astronot Nick Hague'u taşıyacak Soyuz roketinin fırlatılışı esnasında bir arızanın meydana geldiği belirtildi.

© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı Rusya, Soyuz füzesi ile yörüngeye uydu fırlattı

Sputnik'e konuşan bir kaynağın açıklamasına göre, Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague'u UUİ'ye taşıyacak Soyuz roketi Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 11:40'ta fırlatıldıktan sonra bir arıza meydana geldi.

Kaynak, arızanın taşıyıcı bölümünde meydana geldiğini ve ekibin üsse acil iniş yapacağını söyledi.

NASA'nın Twitter hesabından da Rus partnerlerden olayla ilgili bilgi almaya çalışıldığı aktarıldı.

The crew is returning to Earth in a ballistic descent mode. Teams are working to obtain additional information from our Russian partners. Watch live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/kWigYS1gU4 — NASA (@NASA) October 11, 2018

Kurtarma ekipleri, uzay aracının fırlatılışından sonra paraşütle iniş yaptığını bildirdi.

‘MÜRETTEBAT HAYATTA'

Sputnik'e konuşan bir kaynak uzay aracı ile bağlantı kurulduğunu, mürettebatın hayatta olduğunu ifade etti.

Arama kurtarma ekipleri aracın iniş yaptığı alana gitti. NASA da kurtarma ekiplerinin helikopterle olay yerine gitmek üzere yola çıktığını bildirdi.

Kaynak "Kozmonot ve astronotu taşıyan araç Kazakistan'da bir araziye iniş yaptı. Mürettebat uzay üssü yer hizmetleri ile bağlantı kurdu" dedi.

Diğer yandan Rusya Merkezi Askeri Birimi'nden 4 adet Mi-8 helikopteri uzay aracı mürettebatını bulmak için harekete geçti. Helikopterlerde kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri bulunuyor.

The engines of the Soyuz rocket bringing a Russian and an American astronaut to the International Space Station have malfunctioned during the second launch phase. The crew is reportedly alive and coming down over Kazakhstan https://t.co/m8AYcNkiK9 pic.twitter.com/C9V83VKHil — Alec Luhn (@ASLuhn) October 11, 2018

​