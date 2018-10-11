Kremlin: Ortodoks dünyasında bölünmeye yol açacak adımların atılmasına karşıyız

© AFP 2018 / PIUS UTOMI EKPEI Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi'nin başkanlık ettiği yapılardan çıkıyor

Ortodoks Kilisesi Meclisi'nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefallik (bağımsızlık) verilmesi yönünde karar alması halinde Kremlin'in nasıl bir tepki vereceği sorulan Peskov, "Rus Ortodoks Kilisesi'nin bu konudaki tutumunu biliyorsunuz. Elbette Ortodoks dünyasında derin bir bölünmeye yol açacak adımların atılmasını istmeyiz" dedi.

RUS ORTODOKS KİLİSESİ'NDEN UYARI

Bu arada Rusya Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion da Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin ayrılması yönünde karar verilmesi halinde insanların sokağa çıkacağını söyledi.

Kazakistan'daki bir dini kongrede karar alıcılara uyarıda bulunan Hilarion, "Elbette insanlar sokağa çıkacak ve kutsal makamları protesto edecek" diye konuştu.

KARARIN BU HAFTA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

© AFP 2018 / PIUS UTOMI EKPEI Rus Ortodoks Kilisesi: Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Kilisesi tarihini çarpıtıyor

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebine İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nin bu hafta kesin yanıt vermesi bekleniyor.

Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşılık, Kiev Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız (Otosefal) Ortodoks Kilisesi'ni kurduklarını ilan etmişlerdi.

Ancak Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması gerekiyor.

Moskova Patrikhanesi, Kiev Kilisesi'nin bağımsızlık talebi konusunda Fener Rum Patrikhanesi'nin Kiev'e iki temsilci göndermesi üzerine sert bir açıklama yaparak İstanbul'daki kilise ile ilişkilerini dondurmuştu.