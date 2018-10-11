Roscosmos, acil iniş yapan Soyuz uzay aracının mürettebatının fotoğraflarını yayınladı

Rus uzay ajansı Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) fırlatılan Soyuz bir aracının roketinde çıkan bir arıza nedeniyle bir paraşütle atlayan Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve ABD’li astronot Nick Hague’un olay sonrasındaki ilk fotoğrafını yayınladı.