Roscosmos, acil iniş yapan Soyuz uzay aracının mürettebatının fotoğraflarını yayınladı

Kazakistan'daki Baykonur üssünden fırlatılan Soyuz uzay aracının roketinde kısa süre sonra arıza meydana geldi ve içindeki mürettebat Jezkazgan kentine acil iniş yaptı.
#СоюзМС10: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт @NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом.— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2018
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин (@Rogozin) принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур. pic.twitter.com/b1IzKZZI8O
Rus uzay ajansı Roscosmos, olaydan zararsız şekilde kurtulan Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve ABD'li astronot Nick Hague'un ilk görüntülerini yayınladı. Fotoğraflarda ikilinin kanepede oturduğu ve gülümsediği görüldü.
Twitter'da paylaşılan mesaja göre, ikili kentten ayrılmadan önce muayeneden geçti. Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin kozmonotların Baykonur üssüne götürülmesine karar verdi.
Основной и дублирующий экипажи корабля #СоюзМС10 направляются на Байконур из города Жезказган pic.twitter.com/qxRGNfMal0— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2018
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, ABD'nin uzay aracında çıkan arıza nedeniyle anlayışlı olmasını umduklarını söyledi.
Diğer yandan Rusya Bakanlar Kurulu, Rogozin'in Başbakan Dmitriy Medvedev'e olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü konusunda bilgi verdiği aktarıldı.
Bu arada konuyla ilgili soruşturma tamamlana kadar insanlı uçuşların askıya alınacağı belirtilmişti.
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