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    Palmira'daki amfi tiyatro sahnesinin bir kısmı teröristler tarafından yıkıldı.

    Suriye’nin teröristlerden kurtarılan tarihi eserleri Moskova’da sergilenecek

    © Sputnik /
    Rusya
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    Şam Ulusal Müzesi Klasik Sanat Dairesi Başkanı Qassim Mohammed, Suriye’de teröristlerin bulunduğu bölgelerden kurtarılan tarihi eserlerin restore edilerek Moskova’daki Puşkin Güzel Sanatlar Müzesi’nde bir sergide sergileneceğini söyledi.

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    Gazetecilere konuşan Şam Ulusal Müzesi Klasik Sanat Dairesi Başkanı Qassim Mohammed, Rusya ve Suriye'nin teröristlerin bulunduğu bölgelerden kurtarılan tarihi eserleri restore edeceğini ve bu eserlerin daha sonra Moskova'da sergileneceğini ifade etti.

    Mohammed'e göre, Suriye'nin 12 bin yıllık tarihini gözler önüne seren 500 civarı eser Şam'daki El Esad Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki ‘Suriye'nin Kurtarılan Hazineleri' isimli sergide bulunuyor.

    ESERLER MOSKOVA'DAKİ PUŞKİN GÜZEL SANATLAR MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

    Serginin kuratörü olan Mohammed, sergilenen eserlerin büyük bölümünün restore edildiğini, Suriye'deki müzelerin Rusya'daki Ermitaj Müzesi ve Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi'nden diğer eserlerin restorasyonu için yardım almayı umduğunu ekledi.

    Mohammed "Halihazırda bir anlaşmamız var, bu anlaşma çerçevesinde Rus uzmanlar bize eserlerin restorasyonunda yardım etti. Suriye'nin kurtarılan hazinelerinin Moskova'daki Puşkin Güzel Sanatlar Müzesi'nde bir sergisini yapacağız" dedi.

    Palmira'da tahrip edilen tarihi eserler
    © AFP 2018 / JOSEPH EID
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    9 BİN ESER ULUSAL MÜZE'DE KORUMA ALTINDA

    Öte yandan Suriyeli askerlere teröristlerin çaldığı eserleri bulma ve müzelere iade etme görevi verildi. Askerler şimdiye kadar 20 bin eser buldu, 9 bini Ulusal Müze'de koruma altına alındı.

    Mohammed "Bu çok ilginç bir sergi. Eserlerin tamamı teröristlerin kontrolündeki bölgelerde bulundu. Bu kadar çok eseri bulduktan sonra onları kamuoyuna göstermeye karar verdik. Serginin fikri böyle oluştu" dedi.

    Mohammed, eserlerin çoğunun Suriyeli uzmanlar tarafından, 2'sinin de İtalya'daki uzmanlar tarafından restore edildiğini aktardı.

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    Etiketler:
    Palmira Antik Kenti, Suriye'den kurtarılan tarihi eserler, Suriye'den kurtarılan tarihi eserler Moskova'daki Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi'nde sergilenecek, Puşkin Devlet Güzel Sanatlar Müzesi, El Esad Kültür ve Sanat Merkezi, Şam Ulusal Müzesi Klasik Sanat Dairesi Başkanı Qassim Mohammed, Moskova, Rusya, Suriye
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