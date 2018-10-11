Putin: Venezüella’nın istikrara kavuşmasına yardım etmeye hazırız

Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova’nın Venezüella’daki sosyoekonomik durumun istikrara kavuşturulması için ülke yönetimine yardım etmeye, enerji ve sanayi alanında ortak projeleri birlikte uygulamaya hazır olduğunu belirtti.

© AFP 2018 / Marcelo Garcia Putin'den Venezüella'ya yönelik dış müdahalelere tepki: Züccaciye dükkanındaki fil gibi tepinmek olmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Venezüella'daki sosyoekonomik durumun istikrara kavuşturulması için Caracas'a yardım etmeye, enerji ve sanayi alanında ortak projeleri birlikte uygulamaya hazır olduğunu açıkladı.

Dış ülke büyükelçilerinin güven mektuplarını sunduğu törende konuşan Putin, Venezüella'daki duruma da değindi.

'ENERJİ, SANAYİ VE DİĞER ALANLARDA ORTAK PROJELERİ UYGULAMAYA HAZIRIZ'

Rus lider, "Venezüella yönetimine, bu ülkedeki dostlarımıza ve tüm halka sosyoekonomik durumu istikrara kavuşturma çalışmalarında içtenlikle başarılar diliyoruz. Bu görevin çözümü için her türlü yardımda bulunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Venezüella'yla ikili diyaloğu geliştirmeye devam edeceğini vurgulayan Putin, Moskova'nın ‘enerji, sanayi alanında ve diğer alanlarda ortak projeleri uygulamaya' hazır olduğunun altını çizdi.