Putin: Terörle mücadele Rusya’nın koşulsuz öncelikleri arasında

Rus lider Vladimir Putin, terör yanlılarına ezici bir darbenin indirildiği Suriye de dâhil olmak üzere terörle mücadelenin Rusya’nın koşulsuz önceliklerinden biri olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dış ülke büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul ettiği törende yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin Rusya'nın koşulsuz öncelikleri arasında kalmaya devam ettiğine vurgu yaptı.

Putin, "Elbette ki, koşulsuz önceliklerimizin arasında uluslararası terörle amansız mücadeleyi sürdürmeye devam ediyor. Bu tür ilkesel yaklaşımlar, Suriye krizi de dâhil olmak üzere Rusya'nın şiddetli bölgesel çatışmaların çözümüne yönelik eylemlerinin temelinde yatıyor. Suriye, bizim belirleyici rolümüz sayesinde uluslararası terörizme ezici bir darbe indirmeyi, devlet kimliğini korumayı başardı" diye konuştu.

Soçi'de daha önce düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresine ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararına istinaden ‘barışçıl müzakerelerin canlandırılması için önkoşulların oluşturulduğuna' dikkat çeken Putin, "Astana formatındaki ortaklarımızla birlikte Suriye anayasa komitesinin oluşturulması üzerinde enerjik bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.