Zaharova: Kırım'a yönelik uluslararası enformasyon ablukası yıkıldı

© AFP 2018 / Vasiliy Maksimov Türkiye'de, Kırım'ın Rusya'ya bağlılığının tanınmasını amaçlayan bir hareket kuruldu

Kırım'ın Rusya topraklarına bağlanması sonrası gazetecilere, sivil toplum temsilcilerine ve sivillere uluslararası arenada yer alma imkanı tanınmadığını anımsatan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Kırım'a yönelik enformasyon ablukası yıkıldı. Kırımlı gazetecilerin uluslararası forumlara uzaktan ve bizzat katıldığını görüyoruz. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'BU SUÇLAMALAR KİEV YÖNETİMİNİN İÇ SORUNLARI ÇÖZME KABİLİYETİNE SAHİP OLMADIĞINI GÖSTERİYOR'

Zaharova, Ukrayna'nın Rusya'yı da dahil ettiği 'kızgın dış güçler' ile ilgili suçlamalarına yanıt verdi.

Bu suçlamaların Kiev yönetiminin iç sorunları çözme kabiliyetine sahip olmadığını gösterdiğini belirten Zaharova, Ukrayna'dan gelen açıklamaların absürdlüğü arttıkça ülkedeki siyasi krizin tırmandığının daha net şekilde görüldüğünü vurguladı.