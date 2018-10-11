FSB: Hizb-ut Tahrir'in Rusya lideri Tataristan'da yakalandı

FSB'den yapılan açıklamada, "FSB'nin İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Muhafız birlikleriyle Tataristan'da gerçekleştirdiği özel operasyonda uluslararası terör örgütü Hizb-ut Tahrir'in Rusya elebaşısı ve bölgesel yapılanma liderleri yakalandı" dendi.
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FSB, yakalanan militanların 'küresel hilafet' adı verilen bir devlet kurma doktrini temelinde hareket ederek Rusya'daki meşru hükümeti yıkmaya yönelik anayasaya aykırı faaliyetleri koordine ettiğini vurguladı.
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