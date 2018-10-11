FSB: Hizb-ut Tahrir'in Rusya lideri Tataristan'da yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Hizb-ut Tahrir örgütünün Rusya şefinin ve bölge liderlerinin Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde yakalandığını duyurdu.

© AFP 2018 / ABBAS MOMANI FSB: En tehlikeli terör örgütü Hizb-ut Tahrir el-İslami

FSB'den yapılan açıklamada, "FSB'nin İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Muhafız birlikleriyle Tataristan'da gerçekleştirdiği özel operasyonda uluslararası terör örgütü Hizb-ut Tahrir'in Rusya elebaşısı ve bölgesel yapılanma liderleri yakalandı" dendi.

FSB, yakalanan militanların 'küresel hilafet' adı verilen bir devlet kurma doktrini temelinde hareket ederek Rusya'daki meşru hükümeti yıkmaya yönelik anayasaya aykırı faaliyetleri koordine ettiğini vurguladı.