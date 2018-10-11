Rusya’dan Trump’ın ‘Hindistan’a hızlı yanıt’ açıklamasına karşılık geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’ın Rus hava savunma sistemi S-400 alımıyla ilgili olarak bu ülkeye yakın zamanda yanıt verileceği yönündeki açıklamasına Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’dan yorum geldi.

Duma Savunma Komitesi birinci başkan yardımcısı Aleksandr Şerin, Russia Today'e (RT) verdiği röportajda bu tür açıklamaların Amerikan lider için ‘hayati' önem taşıdığını, bunun Washington'un silah ihracatına yönelik hırslarından kaynaklandığını söyledi.

Şerin, "NATO tüzüğüne göre örgüte üye olan ülkelerden her biri, üyelerin genel havuza ödemesi gerektiği gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) oranının yüzde 2'sinin yanı sıra kendi savunmaları için bütçelerine ayrılan kaynakların en az yüzde 20'sini de harcamak zorunda. Bu ülkelere yeni silahlarının tedarikini de genel olarak ABD sağlıyor. Bu arada, Amerikalıların silah satışı bakımından ilk sırada olmalarının nedeni de bu" diye konuştu.

Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alma kararının Washington için ‘önemli bir sinyal' olduğunu söyleyen Şerin, "Bu durum, Rus silahlarına talebin ve güvenin Amerikan silahlarına göre daha fazla olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Hindistan gibi ‘bağımsız bir devlete' zarar verme olasılığının son derece düşük olduğuna dikkat çeken Şerin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trump onlara yönelik hangi yaptırımları yürürlüğe koyacağı belli değil, zira bu ülke güçlü bir halka sahip, halk bir kez anlaştı ve İngiliz mallarının alımını tamamen durdurdu, İngilizleri zorladı ve bağımsızlıklarını kazandı. Hindistan'ı bir takım ekonomik yaptırımlarla korkutmak tamamen saçma."

Rus vekil, Trump'ın bu yöndeki çıkışlarını ‘ölüm kasılmalarına' benzetti ve bu tür açıklamaların hiç kimseye etkisi olmadığını vurguladı.

Geçtiğimiz hafta Rusya ile Hindistan Yeni Delhi'ye S-400 sistemlerinin tedariki için sözleşme imzaladı. 5.4 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen anlaşma, Hindistan'a 5 adet S-400 bataryası gönderilmesini öngörüyor.