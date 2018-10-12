Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 2 vatandaşının gözaltına alındığını doğruladı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova, Türkiye'de iki Rusya vatandaşı Raşid Yenikeyev ve Elana Rahmanova'nın gözaltına alındığını doğrulayarak, olayın ayrıntılarını incelediklerini söyledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Kayseri'de iki Rusya vatandaşının gözaltına alındığı yönünde dün basında yer alan iddiaları değerlendirdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova "İki Rusya vatandaşının gözaltına alındığını doğruluyoruz, konuyla ilgili diğer ayrıntılara açıklık getirmeye çalışıyoruz" dedi.

DHA, Kayseri'de IŞİD üyesi 2'si Rusya vatandaşı 7 kişinin gözaltına alındığını yazmıştı.

Habere göre, Interpol'ün arama listesindeki Rusya vatandaşı Raşid Yenikeyev, yasadışı lojistik işleri ve IŞİD militanlarının dullarını Türkiye'ye yerleştirmekle uğraşıyordu. Diğer Rusya vatandaşının ismi ise Elana Rahmanova.