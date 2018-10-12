Bakanlık görevlilerine saldıran Rus futbolcular Kokorin ile Mamayev'e 2 ay hapis

İki bakanlık görevlisine saldırdıkları gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan Zenit St. Petersburg forması giyen Aleksandr Kokorin ile Krasnodar forması giyen Pavel Mamayev'in tutuklu olarak yargılanmalarına karar verildi. İki futbolcu, bir sonraki duruşma tarihi olan 8 Aralık'a dek hapiste kalacak.

Duruşmada, Kokorin, taraftarlar ve kulübü karşısında utanç duyduğunu söyleyerek saldırgan tutumu nedeniyle özür diledi.

Rusya'nın ünlü futbolcularından Aleksander Kokorin ile Pavel Mamaev, bakanlık çalışanına saldırıdan dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Kokorin ve Mamaev 8 aralık tarihine kadar tutuklu kalacak. pic.twitter.com/fWIaJy5CwF — Fotomaç (@fotomac) 12 Ekim 2018

Mamayev de 'skandal eylemleri' nedeniyle özür dilerken saldırıya uğrayan kişilerin maddi ve manevi zararlarını tazmin etmeye hazır olduğunu belirtti.

Zenit forması giyen Kokorin ve Krasnodar'da oynayan Mamaev, iki bakanlık görevlisini darp ettikleri gerekçesiyle 8 Aralık tarihine kadar tutuklandı. pic.twitter.com/QHxw2RJdTJ — misli.com (@mislicom) 12 Ekim 2018

Kokorin ile Mamayev, geçen günlerde gittikleri bir kafede, birinin Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda görevli Denis Pak'ın olduğu iki kişiye saldırmıştı.

Bir taksici ile iki bakanlık görevlisine saldıran Rus futbolcular Alexander Kokorin ve Pavel Mamaev çıktıkları mahkemede iki ay hapis cezasına çarptırıldı pic.twitter.com/fZjOpYhANY — 32.Gün (@32gunTV) 12 Ekim 2018

İki futbolcu, salı günü polis tarafından gözaltına alınmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştı. ​

MİLLİ TAKIM KAPISI KAPANDI

Olayın ardından Rusya Spor Bakanlığı, Kokorin ile Mamaev'in bir daha milli takıma alınmayacaklarını açıklamıştı.