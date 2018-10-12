Rus et üreticileri: Türkiye'ye ihracatın önündeki engellerin kalkması Türk tarafının iyi niyetine bağlı

'VETERİNERLERİN GELİP DENETİMDE BULUNMASINA RAĞMEN'
"Ancak Türk veterinerler başta şirketimiz olmak üzere Rusya'daki kuruluşlarda denetimde bulunsa da, şu anda veterinerlik konusu nedeniyle Türk pazarına erişimimiz bulunmuyor. Denetimlerden memnunuz, ancak bazı bürokratik engeller devam ediyor ve Türkiye'ye ihracat şu an itibariyle kapalı durumda."
'SIĞIR ETİNE VERGİ İMTİYAZI GETİRİLMESİNİ UMUYORUZ'
'BİZ TÜRK SEBZELERİNE KAPILARI AÇTIK'
Nikitin, "Her şey Türk tarafının iyi niyetine bağlı. Örneğin; Rusya pazarını Türk sebzelerine açıyor. Neden Türk tarafı da buna bir karşı vermesin. Yani top Türkiye'de" diye konuştu.
'HELAL ÜRÜNLER ÜRETİYORUZ'
Türk pazarına yönelik önemli planları bulunan bir diğer Rus şirketi Amar Grup Geliştirme Müdürü Nikolay Kislinskiy, 'Russian Chicken' adında bir marka kurduklarını anlattı.
'TÜRKİYE İLE ORTAK TİCARET EVİ KURACAĞIZ'
Kislinskiy, yakın gelecekte Türkiye ile ortak ticaret evi kurmayı planladıklarını, bunun fiyatlara istikrar kazandıracağını ve üreticiler için elverişli koşullar yaratacağını da sözlerine ekledi.
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