Rus et üreticileri: Türkiye'ye ihracatın önündeki engellerin kalkması Türk tarafının iyi niyetine bağlı

Rusya'nın en büyük sığır eti üreticisi Miratorg'un Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Nikitin, Türkiye'ye ihracat yapmak istediklerini, ancak bürokratik engeller nedeniyle şu an bunun mümkün olmadığını belirtti.

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Türkiye, Rusya'dan tarım ürünleri ithalatında fatura onay zorunluluğunu kaldırdı

Sputnik'e demeç veren Nikitin, "Türkiye'ye sığır ve kanatlı hayvan eti ihraç etmeye hazırız" diyerek ekledi:

'VETERİNERLERİN GELİP DENETİMDE BULUNMASINA RAĞMEN'

"Ancak Türk veterinerler başta şirketimiz olmak üzere Rusya'daki kuruluşlarda denetimde bulunsa da, şu anda veterinerlik konusu nedeniyle Türk pazarına erişimimiz bulunmuyor. Denetimlerden memnunuz, ancak bazı bürokratik engeller devam ediyor ve Türkiye'ye ihracat şu an itibariyle kapalı durumda."

'SIĞIR ETİNE VERGİ İMTİYAZI GETİRİLMESİNİ UMUYORUZ'

© Sputnik / Igor Zarembo Rusya: Türkiye'nin, pazarını Rus et üreticilerine açmasını bekliyoruz Türk pazarıyla ilgili bir diğer sorunun yüksek gümrük vergileri ve kota sistemi olduğuna dikkat çeken Nikitin, Türkiye'nin gelecekte Rus sığır etini vergi imtiyazlı ürünlere almasını umduğunu ifade etti.

'BİZ TÜRK SEBZELERİNE KAPILARI AÇTIK'

Nikitin, "Her şey Türk tarafının iyi niyetine bağlı. Örneğin; Rusya pazarını Türk sebzelerine açıyor. Neden Türk tarafı da buna bir karşı vermesin. Yani top Türkiye'de" diye konuştu.

'HELAL ÜRÜNLER ÜRETİYORUZ'

Türk pazarına yönelik önemli planları bulunan bir diğer Rus şirketi Amar Grup Geliştirme Müdürü Nikolay Kislinskiy, 'Russian Chicken' adında bir marka kurduklarını anlattı.

Rusya'daki küçük ve orta ölçekli üreticileri bu marka altında toplamak ve Türkiye ile diğer Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmak istediklerini kaydeden Kislinskiy, "İhracat izni almak için gerekli dokümanları hazırlıyoruz. Kanatlı hayvan etinde Müslümanlar için helal ürün çok önemli. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve gerçekten helal, yüksek kaliteli ürünler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İLE ORTAK TİCARET EVİ KURACAĞIZ'

Kislinskiy, yakın gelecekte Türkiye ile ortak ticaret evi kurmayı planladıklarını, bunun fiyatlara istikrar kazandıracağını ve üreticiler için elverişli koşullar yaratacağını da sözlerine ekledi.