Kayıt
14:19 12 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Kırmızı et

    Rus et üreticileri: Türkiye'ye ihracatın önündeki engellerin kalkması Türk tarafının iyi niyetine bağlı

    © AA /
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 21

    Rusya'nın en büyük sığır eti üreticisi Miratorg'un Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Nikitin, Türkiye'ye ihracat yapmak istediklerini, ancak bürokratik engeller nedeniyle şu an bunun mümkün olmadığını belirtti.

    Türkiye-Rusya bayrağı
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Türkiye, Rusya'dan tarım ürünleri ithalatında fatura onay zorunluluğunu kaldırdı
    Sputnik'e demeç veren Nikitin, "Türkiye'ye sığır ve kanatlı hayvan eti ihraç etmeye hazırız" diyerek ekledi:

    'VETERİNERLERİN GELİP DENETİMDE BULUNMASINA RAĞMEN'

    "Ancak Türk veterinerler başta şirketimiz olmak üzere Rusya'daki kuruluşlarda denetimde bulunsa da, şu anda veterinerlik konusu nedeniyle Türk pazarına erişimimiz bulunmuyor. Denetimlerden memnunuz, ancak bazı bürokratik engeller devam ediyor ve Türkiye'ye ihracat şu an itibariyle kapalı durumda."

    'SIĞIR ETİNE VERGİ İMTİYAZI GETİRİLMESİNİ UMUYORUZ'

    Et
    © Sputnik / Igor Zarembo
    Rusya: Türkiye'nin, pazarını Rus et üreticilerine açmasını bekliyoruz
    Türk pazarıyla ilgili bir diğer sorunun yüksek gümrük vergileri ve kota sistemi olduğuna dikkat çeken Nikitin, Türkiye'nin gelecekte Rus sığır etini vergi imtiyazlı ürünlere almasını umduğunu ifade etti.

    'BİZ TÜRK SEBZELERİNE KAPILARI AÇTIK'

    Nikitin, "Her şey Türk tarafının iyi niyetine bağlı. Örneğin; Rusya pazarını Türk sebzelerine açıyor. Neden Türk tarafı da buna bir karşı vermesin. Yani top Türkiye'de" diye konuştu.

    'HELAL ÜRÜNLER ÜRETİYORUZ'

    Türk pazarına yönelik önemli planları bulunan bir diğer Rus şirketi Amar Grup Geliştirme Müdürü Nikolay Kislinskiy, 'Russian Chicken' adında bir marka kurduklarını anlattı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © AA / Kayhan Özer
    'Putin'in Erdoğan'a yaptığı restoran esprisi, sadece espriden ibaret değil'
    Rusya'daki küçük ve orta ölçekli üreticileri bu marka altında toplamak ve Türkiye ile diğer Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmak istediklerini kaydeden Kislinskiy, "İhracat izni almak için gerekli dokümanları hazırlıyoruz. Kanatlı hayvan etinde Müslümanlar için helal ürün çok önemli. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve gerçekten helal, yüksek kaliteli ürünler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

    'TÜRKİYE İLE ORTAK TİCARET EVİ KURACAĞIZ'

    Kislinskiy, yakın gelecekte Türkiye ile ortak ticaret evi kurmayı planladıklarını, bunun fiyatlara istikrar kazandıracağını ve üreticiler için elverişli koşullar yaratacağını da sözlerine ekledi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dolandırılan Adanalı esnaf Osman Aslan
    Dolandırıldığını söyleyen Adanalı esnaf, protesto için ürünlerini etrafa saçınca para cezası yedi
    Karikatür
    'Kimyasal silah yapımında kullanılan maddeler IŞİD'in eline geçti'
    İnfografik
    Rus ve Amerikan hava savunma sistemleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet