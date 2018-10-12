'Sadece Rusya'da olan bir meslek': Kasabanın 'kedi şefi' karınları doyuracak

İlan için 80'e yakın kişi başvuru yapsa da kasabalılar, iş için en uygun kişinin kim olduğunu başından beri bildiklerini söylüyor. Nitekim iş, kasaba sakinlerinin tahmin ettiği gibi, doğduğundan beri Zelyonogradsk'ta yaşayan Svetlana Logunova'ya verildi.
Люди редких профессий: Котошеф Светлана Логунова https://t.co/84U3YiLVfU pic.twitter.com/cDGUb98dGV— Балтийский Бродвей (@TvoyBro_com) September 25, 2018
Zelyonogradsk kasabasının sakinleri, emekli bir eğitimci olan Logunova'nın, resmi olarak 'kedi şefi' görevine getirilmesinden önce de, yıllardır bisikletiyle kasabayı dolaşıp gördüğü sokak kedilerini beslediğini söylüyor. Bu nedenle kasaba sakinleri, bu iş için Logunova'dan daha iyisinin bulunamayacağını düşünmüş.
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Kasaba yetkilileri, Logunova'ya verilen 'kedi şefi' titrini düşünürken, bu küçük yerleşim yerinin meydanında kedilerin barındırıldığı bir kafe açılmasından ilham almış.
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'HER BİRİYLE TEK BAŞIMA İLGİLENEMEM'
Logunova ise işin kendisine verilmesinin kendisini mutlu ettiğini söylüyor. Fakat Logunova, "Kedilerin her biriyle tek başıma ayrı ayrı ilgilenemem, o yüzden bir yardımcı iyi olurdu" diye de ekliyor.
'Kedi şefi', çok sık rastlanacak türden bir meslek olmasa da kedi sevgisi Rusya'nın sadece bu kasabasına özgü değil. Zira Rusların yaşantısında kedilerin önemli bir yeri var. Rusya'da pek çok kişi, uğur getirdiğini inandıkları için evlerinde kedi besliyor.
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