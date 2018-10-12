Putin ve Kim'den 70. yıl mesajı: İlişkiler yapıcı şekilde gelişiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. kuruluş yıldönümü vesilesiyle birbirlerine tebrik mesajı gönderdi.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim, Pyongyang ve Moskova arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, iyi komşuluk ilişkileri ve müşterek fayda ilkeleri temelinde geliştiğini vurguladı.

Kim, iki ülke ilişkilerinin Rusya ve Kuzey Kore halklarının çıkarları doğrultusunda gelişeceğini umduğunu da ifade etti.

PUTİN:İKİ ÜLKE, YILLAR SÜREN YAPICI İŞBİRLİĞİ SAYESİNDE BÜYÜK DENEYİM ELDE ETTİ

Bu mesaja karşılık Putin, iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin gelişmeye devam ettiğinin altını çizdi.

Rus lider, "Geçtiğimiz yıllarda Rusya Federasyonu ile Kuzey Kore, çeşitli alanlardaki yapıcı işbirliği sayesinde büyük deneyimler kazandı" ifadesini kullandı.

'GÜNEY KORE İLE KUZEY KORE ARASINDA GELİŞEN İLİŞKİ, KORE YARIMADASI'NDA İSTİKRARI ARTTIRACAKTIR'

Putin, Güney Kore ile birlikte üçlü program geliştirilmesi de dahil, iki ülkenin ilişkileri pekiştirmeye devam etmesini umduğunu, zira bunun Kore Yarımadası'nda istikrarı artıracağını vurguladı.

Sovyetler Birliği, 12 Ekim 1948'de Kuzey Kore'yi tanıyan ilk ülke olmuştu.