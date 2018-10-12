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18:44 12 Ekim 2018
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    Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Pechersk Lavra Manastırı

    Peskov'dan 'Ortodoks Kilisesi'nde bölünme' açıklaması: Ukrayna'daki Rusların ve Rusça konuşanların çıkarlarını koruyacağız

    © REUTERS / Valentyn Ogirenko/File Photo
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılacağı tarihi süreçte Ukrayna'da yaşayan Rusların ve Rusça konuşan halkların çıkarlarını siyasi ve diplomatik yöntemlerle koruyacaklarını söyledi.

    Fener Rum Patrikhanesi
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Fener Rum Patrikhanesi: Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebi kabul edildi
    Fener Rum Patrikhanesinin, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma talebini kabul etmesi hakkında açıklamalarda bulunan Peskov, Ortodoks Kilisesi'nde klikleşme yaratma girişimlerinden endişe duyduklarını belirtti.

    Peskov, "Eğer gelişmeler, hukuk dışı eylem halini alırsa Rusya, her yerde Rusların ve Rusça konuşan halkların çıkarlarını koruduğu gibi ve Devlet Başkanı Putin'in birçok kez ifade ettiği gibi, Ortodoksların çıkarlarını da koruyacak" dedi.

    'YALNIZCA SİYASİ VE DİPLOMATİK YÖNTEMLERLE'

    Peskov, Rusya'nın Ortodoksların çıkarlarını nasıl koruyacağı sorusu karşısında, "Yalnızca siyasi ve diplomatik yöntemlerle" yanıtını verdi.

    'RUS ORTODOKS KİLİSESİ'NİN ENDİŞELERİNİ PAYLAŞIYORUZ'

    Peskov, Kremlin'in Rus Ortodoks Kilisesi'nin Fener Rum Patrikhanesi'nin kararıyla ilgili endişelerini paylaştığını sözlerine ekledi.

    Fener Rum Patrikhanesi'ndeki toplantıda, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin, Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebinin kabulü kararlaştırılmıştı.

    Toplantının sonunda Fener Rum Patrikhanesi'ni temsilen gazetecilere açıklama yapan Fransa Metropoliti Emanuel, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık (otosefal) talebine destek konusunda daha önce aldıkları kararı bugün yenileyerek, talebi uygun gördüklerini ifade etmişti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill
    © Sputnik / Alexei Druzhinin
    Moskova Patrikhanesi: Ukrayna kilisesi kararı, dağılmanın meşrulaştırılmasıdır

    MOSKOVA: KARAR ORTODOKSLARI BÖLECEK

    Moskova Patriği Kirill'in Basın Sözcüsü Aleksandr Volkov da, Fener Rum Patrikhanesinin kararının Ortodoksları böleceğini açıklamıştı. Volkov, "Bu karar dağılmanın meşrulaştırılmasıdır. Fener Rum Patrikhanesi eylemleriyle kırmızı çizgiyi geçmekte ve Ortodoks birliğini felakete götürmektedir" demişti.

    Etiketler:
    Kremlin, Rus Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi, Dmitriy Peskov, İstanbul, Türkiye, Ukrayna, Rusya
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