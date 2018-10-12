Peskov'dan 'Ortodoks Kilisesi'nde bölünme' açıklaması: Ukrayna'daki Rusların ve Rusça konuşanların çıkarlarını koruyacağız

Peskov, "Eğer gelişmeler, hukuk dışı eylem halini alırsa Rusya, her yerde Rusların ve Rusça konuşan halkların çıkarlarını koruduğu gibi ve Devlet Başkanı Putin'in birçok kez ifade ettiği gibi, Ortodoksların çıkarlarını da koruyacak" dedi.
'YALNIZCA SİYASİ VE DİPLOMATİK YÖNTEMLERLE'
Peskov, Rusya'nın Ortodoksların çıkarlarını nasıl koruyacağı sorusu karşısında, "Yalnızca siyasi ve diplomatik yöntemlerle" yanıtını verdi.
'RUS ORTODOKS KİLİSESİ'NİN ENDİŞELERİNİ PAYLAŞIYORUZ'
Peskov, Kremlin'in Rus Ortodoks Kilisesi'nin Fener Rum Patrikhanesi'nin kararıyla ilgili endişelerini paylaştığını sözlerine ekledi.
Fener Rum Patrikhanesi'ndeki toplantıda, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin, Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebinin kabulü kararlaştırılmıştı.
Toplantının sonunda Fener Rum Patrikhanesi'ni temsilen gazetecilere açıklama yapan Fransa Metropoliti Emanuel, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık (otosefal) talebine destek konusunda daha önce aldıkları kararı bugün yenileyerek, talebi uygun gördüklerini ifade etmişti.
MOSKOVA: KARAR ORTODOKSLARI BÖLECEK
Moskova Patriği Kirill'in Basın Sözcüsü Aleksandr Volkov da, Fener Rum Patrikhanesinin kararının Ortodoksları böleceğini açıklamıştı. Volkov, "Bu karar dağılmanın meşrulaştırılmasıdır. Fener Rum Patrikhanesi eylemleriyle kırmızı çizgiyi geçmekte ve Ortodoks birliğini felakete götürmektedir" demişti.
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