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20:27 12 Ekim 2018
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    Sergey Lavrov

    Rus Dışişleri: ABD Fırat’ın doğusunda sözde devlet kurmaya çalışıyor

    © REUTERS / Sergei Karpukhin/File Photo
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’deki müttefikleri üzerinden Fırat’ın doğusundaki toprakları sözde devlet kurmak amacıyla kullanmaya çalıştığını belirtti.

    RT France televizyonunun, Paris Match dergisinin ve Le Figaro gazetesinin sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'deki müttefikleri üzerinden Fırat'ın doğusundaki toprakları sözde devlet kurmak amacıyla kullanmaya çalıştığını belirtti.

    'ABD, BU TOPRAKLARDA YASAL OLMAYAN YOLLARDAN SÖZDE DEVLET KURMAYA ÇALIŞIYOR'

    Lavrov, "İdlib'in Suriye'deki son sorunlu bölge olduğu konusundaki düşüncenize katılamayacağım. Orada Fırat'ın doğusunda, kesinlikle kabul edilemeyecek şeylerin olup bittiği muazzam büyüklükte topraklar var. ABD bu toprakları Suriyeli müttefikleri, başta Kürtler üzerinden orada bir sözde devlet kurmak amacıyla kullanmaya çalışıyor. Bu topraklarda, ABD kesinlikle yasal olmayan yollardan bir sözde devlet kurmaya ve orada kendi himayesindeki kişiler için normal yaşam şartları oluşturmak için her şeyi yapıyor" diye konuştu.

    Lavrov, Amerikalıların ayrıca Suriye'deki meşru makamların alternatifi olacak makamları kurmaya çalıştıklarını, sığınmacıların geri dönmesi ve yerleştirilmesi sürecine aktif bir şekilde yardım ettiğini kaydetti.

    Rus diplomat, "ABD ve yerli müttefiklerinin kontrol ettikleri Fırat'ın doğusunda güvenilir bir siyasi sürecin başlaması neden beklenmemeli?"yönündeki soruya ise, "Tüm bunlar, meşru Suriye hükümetinin kontrolünde olan topraklarda ne ABD'nin, ne Fransa'nın, ne de diğer Batılı devletlerin güvenilir bir siyasi süreç başlamadıkça sığınmacıların geri dönmesi için gerekli şartları oluşturmak istemediği halde yapılıyor" şeklinde yanıt verdi.

    ABD'nin bu topraklarda bir tür yeni devletin prototipini oluşturacak bir alan kurmaya çalıştığını ya da bunun ‘Irak Kürt yönetimiyle tekrar tehlikeli bir oyun olacağını' söyleyen Lavrov, "ABD'nin bu bölgedeki durumu, hiç kimsenin rahatlayamaması için sıcak tutmaya çalıştıkları olasılığını dışlamıyorum. Böylesine bulanık sularda elbette ki istedikleri balığı tutmak çok daha kolay. Bu tür şeyler asla iyi sonuçlanmamıştır" dedi.

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    Etiketler:
    Le Figaro, RT France televizyonu, Paris Match, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib, Fırat'ın doğusu, Suriye, ABD, Rusya
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