Rus tarımcılar Türkiye ile ticarette yerli paranın kullanımını destekledi

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Rus ekonomist Kovalev: Dolar yerine yerel para birimlerinin kullanılması çok önemli bir adım

Geçen hafta Türkiye'nin 30 bin ton Rus buğdayı ithal etmek ve ödemeyi ilk kez ruble ile yapmak niyetine olduğu bildirildi. Ulusal para birimleriyle yapılacak olan ticari işlemlerin tarafların kur farklarından dolayı uğradığı kayıpların azalmasını sağlaması öngörülüyor.

Ayrıca uzmanlara göre Türkiye ile ulusal para birimleriyle yapılacak olan işlemler, ticari anlaşmaların taraflarına birçok avantaj ve rahatlık sağlayacak.

Sputnik muhabiri, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 20. Altın Sonbahar Tarım Fuarı'nın katılımcılarıyla sohbet etti ve bu konuya ışık tutmaya çalıştı.

LISOV: BİZ DE DIŞ ÜLKELERLE İŞLEMLERİN ULUSAL PARA BİRİMLERİ ÜZERİNDEN YAPILMASINI DESTEKLİYORUZ

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti Tarım Bakan Yardımcısı Yuriy Lısov, "Gerçekten de işlemlerde ulusal para birimlerini kullanmak oldukça rahat bir uygulama. Biz de bazı dış ülkelerle işlemlerin ulusal para birimleri üzerinden yapılmasını destekliyoruz. Türkiye ile tarım alanındaki işbirliğimiz başarılı bir şekilde gelişiyor. Bu yakınlarda Türk yetkililerden oluşan bir heyeti cumhuriyetimizde kabul ettik. Ulusal para birimleriyle işlemlerin ikili işbirliğini daha da genişletmemize ve kur farklarından doğan kayıpların düşmesine katkı sağlayacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

Türkiye ile işlemleri ulusal para birimleri üzerinden yapma uygulamasına bir destek te Rusya'nın en büyük dana eti üreticisi olan MİRATORG şirketinin başkanı yardımcısı Aleksandr Nikitin'den geldi.

NİKİTİN: İŞLEMLERİN TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN YAPILMASI HERHANGİ BİR SORUN YARATMAZ

Sputnik'e konuşan Nikitin, "Türk tarafının bizimle hesapları ruble olarak yapmasından memnuniyet duyarız. Hatta işlemleri Türk Lirası üzerinden yapsalar da herhangi bir sorun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Türk Lirası rahat çevrilebilen para birimi. Biz, işlemlerde euro ya da dolar kullanmamak için bankalarımızla ruble ile TL'yi çevirme konusunda anlaşabiliriz. Bu konuda herhangi bir sorun görmüyorum. Zaten bu tür anlaşmaların uygulanması konusunda deneyim sahibiyiz. Örneğin Brezilya ile karşılıklı hesaplaşmalar Brezilya reali üzerinden yapılıyor. Avustralya ve diğer ülkelerle de buna benzer bir etkileşimimiz olmuştu. Yani bu bir sorun değil, bilakis dolara takılmayacağız ve bu iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Türkiye, Rusya'dan tarım ürünleri ithalatında fatura onay zorunluluğunu kaldırdı

Türkiye ile işlemleri ulusal para birimleri üzerinden yapma hedefini desteklediğini açıklayan tarım holdingi AMAR GRUPP Ar-Ge Direktörü Nikolay Kislinskiy, "BDT Gümrük Birliği ülkeleriyle geniş etkileşim halindeyiz. Onlarla hesapları ruble üzerinden yürütüyoruz. Tavuk borsaya çıkan bir ürün olduğu için, dolar kurundaki belirsizlik nedeniyle onun fiyatı da sürekli olarak değişiyor. Bu nedenle şirketimiz için ve hatta prensipte diğer herhangi bir şirket için hesapları ne dolarla, ne de euroyla temas etmeden, özellikle ulusal para birimleri üzerinden yapması çok rahat olur" yorumunda bulundu.