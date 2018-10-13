Peskov: Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlıklar yapılıyor

Peskov, Sputnik'e açıklamasında, "Görüşme için hazırlıklar yapılıyor. Yakında bildireceğiz" dedi.
Daha önce Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in böyle bir zirveye katılmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye konulu Rusya-Türkiye-Fransa-Almanya zirvesi için hazırlıkların yapıldığını belirtti.
Peskov, Sputnik'e açıklamasında, "Görüşme için hazırlıklar yapılıyor. Yakında bildireceğiz" dedi.
Daha önce Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in böyle bir zirveye katılmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
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