Peskov: Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlıklar yapılıyor

Peskov, Sputnik'e açıklamasında, "Görüşme için hazırlıklar yapılıyor. Yakında bildireceğiz" dedi.

Daha önce Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in böyle bir zirveye katılmaya hazır olduğunu açıklamıştı.