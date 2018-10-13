Rus senatör: İngiltere’ye vize konusunda orantılı yanıt veririz

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Sputnik’e verdiği demeçte Londra’nın Rus diplomatlara vize vermeyi reddetmesi konusunun diplomatik yollardan çözümünün mümkün olmaması halinde Moskova’nın orantılı yanıt vereceğini söyledi.

Kosaçev, “İngiltere’yle (vize konusunda) anlaşma sağlamayı başaramazsak, ki bu her zaman ilk seçeneğimiz, mutlaka orantılı olarak karşılık vereceğiz” diye konuştu.

Daha önce Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko, Londra’nın Rus diplomatlara vize vermeyi reddetmesi nedeniyle elçilikte birçok iş yerinin boş kalmaya devam ettiğini açıklamıştı.

Rusya ve İngiltere arasındaki krizi, eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın, 4 Mart'ta Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunması tetiklemişti. İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.