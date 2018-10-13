Baykonur'dan fırlatılacak Soyuz-FG roketinin montaj çalışmaları askıya alındı

Kaynağın belirttiğine göre, Progress MS-10'u fırlatmak için hazırlanan roketin önemli bir bölümü kontrolden geçirildi. Arıza yapan roketle benzer kusurların bulunabileceği varsayılarak montaj çalışmaları askıya alındı. Soyuz-FG roketi üzerinde yapılan kontrollerin, arıza yapan roketin soruşturma çalışmalarına da yardımcı olabileceği belirtildi.
© Sputnik / Sergey Mamontov
Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ekibine yük taşıyacak Progress MS-10 kargo gemisininin fırlatılması 31 Ekim günü için planlanmıştı. Soyuz-FG roketinin 11 Ekim'de arıza yapması nedeniyle Kasım ayına ertelenmişti.
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