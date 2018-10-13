Baykonur'dan fırlatılacak Soyuz-FG roketinin montaj çalışmaları askıya alındı

Roket ve uzay endüstrisinden bir kaynak, RIA Novosti' ye yaptığı açıklamada, Progress MS-10 kargo uzay gemisini fırlatacak olan Soyuz-FG roketinin montaj çalışmalarının askıya alındığını bildirdi. Uzmanlar 11 Ekim'de meydana gelen arızanın yaşanmaması için Soyuz-FG roketini yeniden gözden geçirecek.