Rus vekil: Suriye'de beyaz fosforun kullanımına yönelik bilgiler BM'nin dikkatini gerektiriyor

© AP Photo / Vadim Ghirda 'ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de beyaz fosfor kullandı'

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Sputnik'e verdiği demeçte ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'de yasaklı beyaz fosfor kullandıklarına yönelik bilgilerin doğrulanması halinde BM ve OPCW'nin katılacağı soruşturma sürecinin başlatılması gerektiğini belirtti.

'KONU AYRICA BMGK'YA TAŞINMALI'

Şvıtkin, "Öncelikle bu bilgilerin doğruluğunun bir kez daha kontrol edilmesi gerekiyor. Doğrulanması halinde bilgisi gelir gelmez OPCW'ye olayla ilgili soruşturmanın açılması için gerekli başvurular yapılmalı, konu ayrıca BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşınmalı" diye konuştu.

Bu olayın Suriye halkının haklarının kaba bir ihlali olduğuna dikkat çeken Şvıtkin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu olay, BMGK'da soruşturulmalı ve ardından BM Genel Kurulu'na taşınmalı. Zira olay, küresel alanda istikrar ve güvenliğin sağlamasına yönelik bir tehdit."